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В Московской синагоге объяснили отъезд главного раввина

Пинхас Гольдшмидт
Пинхас Гольдшмидт (Фото: Роман Демьяненко / ТАСС)

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России еще в начале февраля к новорожденному внуку, позднее у него заболел отец, что заставило его задержаться, сообщили РБК в пресс-службе Московской хоральной синагоги.

«Он уехал в начале февраля, потому что у него родился внук. Он остался там на обрезание. Заболел его отец. Он только по этой причине задержался. Отец серьезно болен, он очень пожилой человек. Вот и все. Никто отсюда никуда не бежал», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что Гольдшмидт планирует вернуться в Россию. «Он не может сказать, когда, потому что у него отец в больнице лежит. Отцу за 90 [лет]. Он не может сказать, когда он вернется», — уточнили в пресс-службе.

Секретарь Гольдшмидта заявил РБК, что раввин не дает комментариев.

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Накануне невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт заявила, что Пинхас Гольдшмидт и его жена «подверглись давлению властей, требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине, но отказались это сделать». По ее словам, спустя две недели после начала боевых действий они отправились в Венгрию, где помогали беженцам, а потом поехали в Иерусалим, где был госпитализирован отец раввина. Чижик-Гольдшмидт добавила, что тем не менее Московская еврейская религиозная община проголосовала за переизбрание Гольдшмидта.

Сообщения об отъезде главного раввина появились в Telegram-каналах еще в начале мая. «РИА Новости» со ссылкой на обращение Гольдшмидта тогда сообщило, что он уехал в Израиль из-за болезни и госпитализации отца и не может «в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина». Он назначил временно исполняющим обязанности раввина Давида Юшуваева.

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Гольдшмидт родился в Цюрихе, в Чикаго он получил степень магистра в области талмудической юриспруденции. В 1987 году Гольдшмидт получил диплом раввина от главного раввина Иерусалима. С семьей он переехал в СССР в 1989 году, основал там раввинский суд. После распада Советского Союза в 1991 году Гольдшмидт принимал участие в создании и развитии структур еврейской общины.

Теги
Москва Израиль новости Пинхас Гольдшмидт Московская хоральная синагога
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