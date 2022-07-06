Главный раввин Москвы ушел с должности
Пинхас Гольдшмидт оставил должность главного раввина Москвы по истечении контракта, сообщила РБК пресс-секретарь Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) Ольга Есаулова.
«Закончен контракт… О преемниках не идет речь, возможно, вообще не будет. На сегодняшний день есть исполняющий обязанности. Никакой замены на сегодняшний день нет», — уточнила пресс-секретарь.
В прощальном обращении Гольдшмидт заявил, что для него было честью служить в Московской хоральной синагоге. «Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказывать помощь и поддержку каждому из вас», — заявил он.
В МЕРО отметили, что раввинский суд продолжает работать в ведении главного раввината Израиля.
Об отъезде главного раввина столицы из России стало известно в мае. Гольдшмидт впоследствии заявил, что уехал в Израиль из-за болезни отца и не может «в полной мере выполнять свои обязанности». Своим врио он назначил Давида Юшуваева.
Невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт заявила, что он и его жена «подверглись давлению властей, требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине, но отказались это сделать». По ее словам, через две недели после начала боевых действий они отправились в Венгрию, где помогали беженцам, а потом — в Иерусалим, где действительно госпитализирован отец раввина.
По словам Чижик-Гольдшмидт, МЕРО проголосовала за переизбрание раввина.
Пинхас Гольдшмидт родился в Цюрихе, получил степень магистра в области талмудической юриспруденции в Чикаго и в 1987 году получил диплом раввина от главного раввина Иерусалима. В 1989-м он с семьей переехал в СССР. Основанный Гольдшмидтом раввинский суд продолжает работать и после его ухода, отметили в МЕРО.