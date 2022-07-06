Главный раввин Москвы ушел с должности

В еврейской общине заявили, что контракт раввина истек. Ранее Пинхас Гольдшмидт покинул Россию. Он пояснил, что уехал в Израиль из-за болезни отца, но его невестка связала отъезд с отказом раввина поддержать операцию на Украине

Пинхас Гольдшмидт (Фото: Matthias Schrader / AP)

Пинхас Гольдшмидт оставил должность главного раввина Москвы по истечении контракта, сообщила РБК пресс-секретарь Московской еврейской религиозной общины (МЕРО) Ольга Есаулова.

«Закончен контракт… О преемниках не идет речь, возможно, вообще не будет. На сегодняшний день есть исполняющий обязанности. Никакой замены на сегодняшний день нет», — уточнила пресс-секретарь.

В прощальном обращении Гольдшмидт заявил, что для него было честью служить в Московской хоральной синагоге. «Я желаю вам всем всего самого наилучшего, остаюсь на связи и буду оказывать помощь и поддержку каждому из вас», — заявил он.

В МЕРО отметили, что раввинский суд продолжает работать в ведении главного раввината Израиля.

Об отъезде главного раввина столицы из России стало известно в мае. Гольдшмидт впоследствии заявил, что уехал в Израиль из-за болезни отца и не может «в полной мере выполнять свои обязанности». Своим врио он назначил Давида Юшуваева.

Невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт заявила, что он и его жена «подверглись давлению властей, требовавших публично поддержать спецоперацию на Украине, но отказались это сделать». По ее словам, через две недели после начала боевых действий они отправились в Венгрию, где помогали беженцам, а потом — в Иерусалим, где действительно госпитализирован отец раввина.

Читайте на РБК Pro Pro 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон Статьи Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Эдуардо Понтуал Рибейро — РБК Pro: «Маркетплейсы могут вредить прогрессу» Эдуардо Понтуал Рибейро — РБК Pro: «Маркетплейсы могут вредить прогрессу» Статьи Pro Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса Кейсы Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Лоббизм на $115 млрд: как братья Кох строили свою нефтяную империю Лоббизм на $115 млрд: как братья Кох строили свою нефтяную империю Статьи

По словам Чижик-Гольдшмидт, МЕРО проголосовала за переизбрание раввина.

Пинхас Гольдшмидт родился в Цюрихе, получил степень магистра в области талмудической юриспруденции в Чикаго и в 1987 году получил диплом раввина от главного раввина Иерусалима. В 1989-м он с семьей переехал в СССР. Основанный Гольдшмидтом раввинский суд продолжает работать и после его ухода, отметили в МЕРО.