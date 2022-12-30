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В Белоруссии уничтожили боевую часть упавшей ракеты. Видео

На видео виден момент взрыва. По данным Минобороны Белоруссии, ракета двигалась со стороны поселка Заболотье в Волынской области Украины, была сбита белорусской ПВО и упала в Брестской области

В Белоруссии уничтожили боевую часть упавшей ракеты. Видео
Video

Видео с моментом уничтожения боевой части упавшей на территории Белоруссии украинской ракеты С-300 опубликовали в телеграм-канале агентства БелТА.

На опубликованном видео виден момент взрыва.

Выпущенная со стороны Украины ракета была сбита белорусской ПВО утром 29 декабря и упала в Брестской области. Минобороны Белоруссии сообщало, что ракета двигалась со стороны поселка Заболотье в Волынской области Украины.

Минск потребовал от Киева провести расследование. В Киеве допустили, что ракета могла попасть на территорию Белоруссии из-за «интенсивной работы ПВО», и выразили готовность расследовать инцидент. При этом Минобороны Украины подчеркнуло, что может пригласить для этого экспертов из стран, которые никаким образом не оказывают поддержку России.

У Минска есть две версии падения ракеты: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты, а также преднамеренная провокация ВСУ.

Падение ракеты, выпущенной со стороны Украины, вызвало крайнюю обеспокоенность как у российской, так и у белорусской стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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