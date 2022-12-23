Росавиация продлила запрет полетов в 11 аэропортов России на 2023 год
Росавиация: запрет на выполнение полетов в аэропорты юга России продлен до 2 января
Регулятор в 49-й раз продлил запрет на полеты в аэропорты юга и центра страны
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года, сообщил РБК представитель Росавиации. Это 49-й раз подряд.
Как и прежде, ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Впервые мера была введена 24 февраля, в день начала военной операции на Украине. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты — это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва. С тех пор Росавиация регулярно продлевает ограничения, в последний раз — 19 декабря.
Материал дополняется
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.