Росавиация: запрет на выполнение полетов в аэропорты юга России продлен до 2 января

Росавиация продлила запрет полетов в 11 аэропортов России на 2023 год

Регулятор в 49-й раз продлил запрет на полеты в аэропорты юга и центра страны

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 2 января 2023 года, сообщил РБК представитель Росавиации. Это 49-й раз подряд.

Как и прежде, ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Впервые мера была введена 24 февраля, в день начала военной операции на Украине. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты — это Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва. С тех пор Росавиация регулярно продлевает ограничения, в последний раз — 19 декабря.

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