Зеленский назвал уникальной украинскую вакцину от коронавируса

Владимир Зеленский (Фото: Иван Николаев / ТАСС)

Вакцина против COVID-19, разрабатываемая на Украине, является уникальной, заявил президент Владимир Зеленский в интервью четырем телеканалам. Отрывок из интервью опубликовал канал ТСН. «Это не пафос и не популизм», — заверил президент.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования <...>. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись», — рассказал Зеленский.

При этом он отметил, что если у какой-то страны раньше появится зарегистрированный препарат, Киев готов будет его купить «в любом случае».

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