Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России

Дмитрий Кулеба заявил, что главным рычагом давления на пути к этой цели станет запуск «Крымской платформы» — переговорной площадки для координации международных действий по возвращению полуострова в состав Украины

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное для того, чтобы в следующем году усилить давление международного сообщества на Россию из-за присоединения Крыма. Специально для этого создана переговорная площадка «Крымская платформа», которая будет координировать усилия разных государств, направленные на возвращение полуострова республики. Об этом Кулеба сообщил в интервью украинской службе новостей ТСН.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу (создание «Крымской платформы». — РБК)», — заявил министр.

По его словам, поддержка этой инициативы должна стать вопросом политического, юридического и нравственного выбора для международного сообщества, так как речь идет о беспрецедентной аннексии европейских территорий.

Глава украинской дипломатии также подчеркнул, что граждане Украины активно поддерживают «Крымскую платформу». По словам министра, об этом свидетельствуют социологические опросы центра «Нова Європа».

О том, что в 2021 году Киев собирается создать «Крымскую платформу» Кулеба сообщил 24 декабря. Он отметил, что содержание Крыма очень дорого обходится российскому бюджету, а благодаря совместным усилиям «будет обходиться еще дороже». Министр считает, что таким образом удастся «выдавить» Россию с полуострова.