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Глава МИД Украины пообещал сделать тему Крыма «адской» для России

Дмитрий Кулеба заявил, что главным рычагом давления на пути к этой цели станет запуск «Крымской платформы» — переговорной площадки для координации международных действий по возвращению полуострова в состав Украины
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / EPA / ТАСС)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное для того, чтобы в следующем году усилить давление международного сообщества на Россию из-за присоединения Крыма. Специально для этого создана переговорная площадка «Крымская платформа», которая будет координировать усилия разных государств, направленные на возвращение полуострова республики. Об этом Кулеба сообщил в интервью украинской службе новостей ТСН.

«Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу (создание «Крымской платформы». — РБК)», — заявил министр.

По его словам, поддержка этой инициативы должна стать вопросом политического, юридического и нравственного выбора для международного сообщества, так как речь идет о беспрецедентной аннексии европейских территорий.

Глава украинской дипломатии также подчеркнул, что граждане Украины активно поддерживают «Крымскую платформу». По словам министра, об этом свидетельствуют социологические опросы центра «Нова Європа».

О том, что в 2021 году Киев собирается создать «Крымскую платформу» Кулеба сообщил 24 декабря. Он отметил, что содержание Крыма очень дорого обходится российскому бюджету, а благодаря совместным усилиям «будет обходиться еще дороже». Министр считает, что таким образом удастся «выдавить» Россию с полуострова.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Республика Крым вошла в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого 95% участников проголосовали за присоединение к России. Украина и большинство стран — членов ООН не признали данные результаты и сочли присоединение незаконным. Москва утверждает, что вопрос территориальной принадлежности республики закрыт.

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На фоне конфликта в 2017 году Украина перекрыла водоснабжение полуострова, что стало основной проблемой для Крыма. В августа 2020 года из-за засухи и обмеления нескольких водохранилищ власти были вынуждены ограничить подачу воды в Симферополе и прилегающих населенных пунктах, а также в Алуште, Евпатории и Ялте. В октябре правительство выделило из федерального бюджета 50 млрд руб. на решение этой проблемы. Позднее во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что власти не будут экономить на проекте обводнения полуострова.

Автор
Екатерина Митрохина
Крым Украина Дмитрий Кулеба МИД Украины
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