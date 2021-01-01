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Политика ,  
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Володин ответил на намерение Киева помешать опреснению воды в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Заявления украинских политиков о намерениях помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму говорят об их ненависти к жителям полуострова. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит сайт нижней палаты.

«Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда», — сказал Володин. Он отметил, что ранее Украина прекратила доступ пресной воды на полуостров, а теперь власти страны «хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще».

В то же время Володин выразил уверенность в том, что украинским политикам не удастся реализовать задуманное.

В Крыму ответили на намерение Киева помешать опреснению воды
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным выходом из водного кризиса является опреснение воды. По его словам, опреснительные установки начнут строить в январе 2021 года, и через 14–16 месяцев они будут готовы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев будет препятствовать реализации проекта.

В 2017 году власти Херсонской области Украины построили дамбу, которая перекрыла водоснабжение Крыма. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте этого года говорил, что его страна технически не может восстановить водоснабжение до возвращения полуострова в состав Украины.

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В августе из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ власти Крыма ограничили подачу воды в Симферополе и ближайших населенных пунктах. Позже водоснабжение ограничили в Алуште, Евпатории, Ялте и других регионах полуострова.

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