Володин ответил на намерение Киева помешать опреснению воды в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Заявления украинских политиков о намерениях помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму говорят об их ненависти к жителям полуострова. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит сайт нижней палаты.

«Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда», — сказал Володин. Он отметил, что ранее Украина прекратила доступ пресной воды на полуостров, а теперь власти страны «хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще».

В то же время Володин выразил уверенность в том, что украинским политикам не удастся реализовать задуманное.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что единственным выходом из водного кризиса является опреснение воды. По его словам, опреснительные установки начнут строить в январе 2021 года, и через 14–16 месяцев они будут готовы.