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Политика ,  
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Медведев назвал «дурацкими» обвинения ЕС в дезинформации о COVID-19

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости)

Европейский союз (ЕC), обвиняя Россию в дезинформации о ситуации с коронавирусной инфекцией, создает фон для цензуры против журналистов, в связи с чем продуктивный диалог в таких условиях вряд ли возможен. Об этом сообщил на своей страннице в Facebook председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя документ Еврокомиссии.

«Оказывается, главная угроза демократии ЕС — «дезинформация», которую якобы распространяет Россия, а также Китай в контексте пандемии коронавируса. Эти дурацкие обвинения находятся за гранью логики и здравого смысла. И даже за гранью добра и зла. Их безнравственность с учетом трагических последствий глобальной пандемии, затронувшей судьбы десятков миллионов людей на всей планете, очевидна», — написал Медведев.

По его мнению, Россия доказала готовность бороться с коронавирусом. Кроме того, Медведев напомнил о том, что вакцины от коронавируса, созданные российскими иммунологами, открыты к использованию.

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При этом Медведев выразил сожаление в связи с тем, что Евросоюз развернул против России новую атаку, вместо того чтобы объединить усилия по борьбе с вирусом.

«По сути, создали информационный фон для введения цензуры и незаконных ограничений против неугодных журналистов», — добавил Медведев.

По словам Медведева, Евросоюз раз за разом пытается списать внутренние проблемы на «происки внешних врагов», что подрывает имидж ЕС.
«Вряд ли в таких условиях возможен продуктивный диалог с нашими европейскими соседями», — заключил зампред Совфеда.

3 декабря Еврокомиссия опубликовала план действий в области демократии, в котором утверждается, что Россия совместно с Китаем распространяет дезинформацию вокруг пандемии коронавируса.

В Брюсселе считают, что это было сделано, чтобы подорвать демократические дискуссии, обострить социальную поляризацию и улучшить собственный имидж. В Еврокомиссии считают, что подобная угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Евросоюз Дмитрий Медведев коронавирус COVID-19
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