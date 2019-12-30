Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 61,91 (-0,13) Quote, 14:19
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 69,34 (+0,31) Quote, 14:19
В Новосибирске неизвестный напал с ножом на полицейских Общество, 22:42 Дипломаты усомнились в знании истории посла США после ее ответа Путину Политика, 22:20 Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы Общество, 22:00 Появилось видео пожара на заправке в Челябинской области Общество, 21:41 Колобков отреагировал на критику Ласицкене в адрес руководства ВФЛА Спорт, 21:13 Как уменьшить влияние табачного дыма на организм Партнёрский материал, 21:00 Москва и Минск договорились о промежуточном соглашении по нефти и газу Политика, 20:52 «Авангард» разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ Спорт, 20:52 Хоккеиста молодежной сборной России дисквалифицировали за удар американца Спорт, 20:27 Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом» Бизнес, 20:19 В Петербурге арестовали подозреваемых в подготовке терактов Политика, 20:12 Белый дом сообщил подробности беседы Путина и Трампа Политика, 20:08 Кремль опубликовал архивные фото и видео с Путиным Политика, 20:07 МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби» Общество, 19:55
Политика ,  
0 
Дипломаты усомнились в знании истории посла США после ее ответа Путину
Российские дипломаты в Варшаве задались вопросом о том, насколько хорошо знает историю посол США после того, как она ответила на слова Путина, назвавшего польского посланника в Третьем рейхе в 1930-х «антисемитской свиньей»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Посольство России в Польше отреагировало на слова американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер, указавшей президенту Владимиру Путину на то, что Вторую мировую войну согласились начать именно Иосиф Сталин и Адольф Гитлер.

«Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?», — заявили российские дипломаты в Twitter.

Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны
Политика

Обращаясь к Путину, Мосбахер назвала фактом то, что Вторую мировую развязали Сталин и Гитлер, тогда как Польша, по ее словам, стала «жертвой этого конфликта». Ее слова стали ответом на критику российского президента в адрес Юзефа Липски, работавшего послом Польши в Германии в 1935–1939 годах.

На прошлой неделе во время заседания коллегии Минобороны Путин рассказал о том, как Гитлер предложил польскому министру иностранных дел, а затем и Липске высылать евреев в Африку. За реализацию этой идеи, по словам Путина, посол Польши пообещал установить Гитлеру памятник в Варшаве.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве», — раскритиковал Липске Путин.

МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина об антисемитской свинье
Политика

Президент добавил, что у России сегодня достаточно материалов, чтобы «не дать испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом».

После высказывания Путина МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева. Он отмечал, что беседа была жесткой, но достаточно корректной. По словам Андреева, директор восточного департамента МИД излагал позицию польской стороны, а он — позицию российской. «Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — отмечал Андреев. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала вызов российского посла попыткой Польши «переиграть эту ситуацию в свою пользу».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Польша, США, дипломаты, Вторая мировая война
Материалы по теме
Польский институт поспорил с Путиным о причинах начала Второй мировой
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Политика
Володин предложил Польше принести извинения за солидаризацию с нацистами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter