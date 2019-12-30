Дипломаты усомнились в знании истории посла США после ее ответа Путину

Российские дипломаты в Варшаве задались вопросом о том, насколько хорошо знает историю посол США после того, как она ответила на слова Путина, назвавшего польского посланника в Третьем рейхе в 1930-х «антисемитской свиньей»

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Посольство России в Польше отреагировало на слова американского посла в Варшаве Джорджетт Мосбахер, указавшей президенту Владимиру Путину на то, что Вторую мировую войну согласились начать именно Иосиф Сталин и Адольф Гитлер.

«Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?», — заявили российские дипломаты в Twitter.

Обращаясь к Путину, Мосбахер назвала фактом то, что Вторую мировую развязали Сталин и Гитлер, тогда как Польша, по ее словам, стала «жертвой этого конфликта». Ее слова стали ответом на критику российского президента в адрес Юзефа Липски, работавшего послом Польши в Германии в 1935–1939 годах.

На прошлой неделе во время заседания коллегии Минобороны Путин рассказал о том, как Гитлер предложил польскому министру иностранных дел, а затем и Липске высылать евреев в Африку. За реализацию этой идеи, по словам Путина, посол Польши пообещал установить Гитлеру памятник в Варшаве.