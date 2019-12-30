Песков указал на влияние авторитета Путина при обмене пленными в Донбассе

Песков указал на влияние авторитета Путина при обмене пленными в Донбассе

Глава государства не принимает участие в переговорах или контактах по обменам, однако его авторитет напрямую способствует передаче удерживаемых лиц, указали в Кремле

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состоявшийся 29 декабря обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, почему обмены удерживаемыми лицами происходят только после того, как в определенных договоренностях участвует президент России Владимир Путин, пресс-секретарь сказал: «Смотрите, ведь фактически прямых двусторонних контактов с представителями ДНР и ЛНР нет. Если бы они были, наверное, дела бы шли гораздо легче». «Только потому, что отсутствуют прямые контакты», — пояснил Песков.

«Президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену», — заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, согласовывались ли с Москвой списки тех, кто был обменян сторонами конфликта, Песков сказал: «Мне добавить нечего, более детальную информацию не могу предоставить».