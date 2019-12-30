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Песков указал на влияние авторитета Путина при обмене пленными в Донбассе
Глава государства не принимает участие в переговорах или контактах по обменам, однако его авторитет напрямую способствует передаче удерживаемых лиц, указали в Кремле
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал состоявшийся 29 декабря обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, почему обмены удерживаемыми лицами происходят только после того, как в определенных договоренностях участвует президент России Владимир Путин, пресс-секретарь сказал: «Смотрите, ведь фактически прямых двусторонних контактов с представителями ДНР и ЛНР нет. Если бы они были, наверное, дела бы шли гораздо легче». «Только потому, что отсутствуют прямые контакты», — пояснил Песков.

«Президент России не принимает участие в переговорах и контактах, он использует свое влияние и авторитет, чтобы способствовать обмену», — заявил пресс-секретарь.

Обмен пленными в Донбассе. Фоторепортаж
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Отвечая на вопрос, согласовывались ли с Москвой списки тех, кто был обменян сторонами конфликта, Песков сказал: «Мне добавить нечего, более детальную информацию не могу предоставить».

Обмен пленными между украинской стороной и властями ДНР и ЛНР произошел накануне, 29 декабря. Стороны обменялись почти 200 людьми. В ДНР сообщали, что получили 60 человек, а передали — 51. В ЛНР отметили, что передали Киеву 25 пленных, а Луганск получил 63 человека. Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил, что Киев получил 76 человек. Некоторые из находившихся в списках на обмен отказались участвовать в этом процессе.

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Через несколько часов после обмена Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого стороны позитивно оценили состоявшийся в Донбассе обмен удерживаемых лиц.

Авторы: Полина Химшиашвили, Михаил Юшков
Теги: обмен пленными, Донбасс, политическое влияние, Владимир Путин
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