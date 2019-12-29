Зеленский в аэропорту встретил вернувшихся после обмена в Донбассе

Зеленский в аэропорту встретил вернувшихся после обмена в Донбассе

Высшее руководство Украины вместе с родными бывших пленных и заключенных прибыло в аэропорт на встречу участвовавших в обмене. Президент Украины произнес речь прямо на взлетно-посадочной полосе перед прилетевшим самолетом

Владимир Зеленский лично прибыл в киевский аэропорт Борисполь, чтобы встретить борт, на котором на Украину вернулись освобожденные в результате обмена с самопровозглашенными республиками украинцы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В аэропорту их также ожидают их родные, большое число представителей прессы и чиновников. Помимо Зеленского, в аэропорт прибыли министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак. Прямую трансляцию встречи освобожденных граждан Украины ведет пресс-служба украинского президента в Facebook. На ней видно, как к борту бегут люди с цветами.

После того, как освобожденные спустились по трапу самолета, Владимир Зеленский начал речь прямо на взлетно-посадочной полосе.

Обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками произошел днем 29 декабря на пункте перехода «Майорское». ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63, девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР. ДНР передала Киеву 51 человека взамен на 60. Таким образом, общее число принявших участие в обмене составило 199 человек.