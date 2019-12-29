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Обмен заключенными ,  
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Зеленский в аэропорту встретил вернувшихся после обмена в Донбассе
Высшее руководство Украины вместе с родными бывших пленных и заключенных прибыло в аэропорт на встречу участвовавших в обмене. Президент Украины произнес речь прямо на взлетно-посадочной полосе перед прилетевшим самолетом

Владимир Зеленский лично прибыл в киевский аэропорт Борисполь, чтобы встретить борт, на котором на Украину вернулись освобожденные в результате обмена с самопровозглашенными республиками украинцы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В аэропорту их также ожидают их родные, большое число представителей прессы и чиновников. Помимо Зеленского, в аэропорт прибыли министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак. Прямую трансляцию встречи освобожденных граждан Украины ведет пресс-служба украинского президента в Facebook. На ней видно, как к борту бегут люди с цветами.

После того, как освобожденные спустились по трапу самолета, Владимир Зеленский начал речь прямо на взлетно-посадочной полосе.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом. Главное
Политика

Обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками произошел днем 29 декабря на пункте перехода «Майорское». ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63, девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР. ДНР передала Киеву 51 человека взамен на 60. Таким образом, общее число принявших участие в обмене составило 199 человек.

Принципиальная договренность об обмене была достигнута в ходе саммита «номрандской четверки» в Париже 9 декабря. Это второй обмен заключенными в ходе конфликта, в прошлый раз обмен прошел между Украиной и Россией. Тогда Москва выдала задержанных в Керченском проливе моряков, режиссера Олега Сенцова и еще десять человек. С Украины вернулись 35 человек, в том числе журналист Кирилл Вышинский.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, обмен, Киев, Украина
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