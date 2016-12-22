Facebook запустил инструмент проверки подверженности «российской рекламе»

Facebook запустил специальный инструмент, благодаря которому пользователи соцсети могут узнать, следили ли они за «российской рекламой» в связи с предполагаемым влиянием России на американские выборы, в котором США обвиняют Москву

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Американская социальная сеть Facebook запустила новый инструмент, который позволяет пользователями проверить, насколько подвержены они были влиянию «российской рекламы» и связанных с российскими структурами страниц и аккаунтов во время американской президентской кампании. Об этом говорится в сообщении Facebook.

Страница, которую запустила соцсеть, называется «Как я могу узнать, ставил ли я лайки или следил за активностью учетных записей в Facebook или Instagram, созданных Агентством интернет-исследований?» Речь идет о страницах и рекламных постах, которые связывают с петербургской «фабрикой троллей» Евгения Пригожина.

По предложенной Facebook ссылке открывается новая страница, на которой выводится результат проверки активности пользователя.

«Мы намерены защищать легитимность политических дискуссий в нашем сообщества и бороться против иностранного вмешательства в выборы. Поэтому мы принимаем меры для обеспечения дополнительной прозрачности и безопасности в Facebook, — говорится в инструкциях.

В начале сентября стало известно о целенаправленном размещении политической рекламы из России в Facebook во время президентской кампании 2016 года. Представители Google и других крупных социальных сетей провели внутренние расследования, об итогах которых уведомили членов комиссии конгресса США, которая занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы. Согласно выводам экспертов, на политическую рекламу во время избирательной кампании было потрачено не менее $100 тыс.

До начала слушаний в американском конгрессе Facebook рассказывал, что с июня 2015 года по август 2017 года в соцсети было опубликовано 80 тыс. постов в 120 сообществах, связанных, по их мнению, с Россией. Количество просмотревших эти посты американцев превысило 126 млн человек. Посты были посвящены резонансным для американского общества темам: расовому неравенству, обороту оружия, миграционные проблемы, участию Хиллари Клинтон в выборах.

Аналитики Facebook отметили, что порядка 3 тыс. единиц провокационной рекламы закупило Агентство интернет-исследований Пригожина. После этого о более чем двух тысячах созданных «фабрикой троллей» аккаунтов отчитался и сервис микроблогов Twitter. Он передал конгрессу сведения о рекламных тратах телеканала RT в 2016 году — $274 тыс. (за эти деньги продвигались новостные твиты RT).