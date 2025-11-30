В ВСУ рассказали, без чего будет трудно защищаться Украине

Защищать Украину без дополнительных поставок боеприпасов для ПВО от западных партнеров будет трудно, ﻿заявил спикер ВСУ Юрий Игнат. Ранее министр армии США заявил о «неизбежном поражении» Киева

Фото: Ed Ram / Getty Images

Украину будет трудно защищать без дополнительных поставок зенитных боеприпасов от западных партнеров, прежде всего ракет, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Ранее министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с украинской стороной в Киеве на прошлой неделе заявил, что украинские войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и предупредил Украину о «неизбежном поражении».

По словам Дрисколла, ситуация будет только ухудшаться, министр призвал Киев договориться о мирном урегулировании сейчас, чтобы не оказаться в еще более слабом положении в будущем.

Действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал очевидным тот факт, что каждый раз условия «не становятся лучше для Украины», и допустил, что Киев может заключить мир с Москвой даже в том случае, если не добьется «полной победы». «Война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой», — отметил Залужный.

Прежде он уже прогнозировал, что украинскую армию ждет «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте. Еще в конце сентября экс-главком говорил, что ВСУ теряют позиции.

Главной проблемой для украинских войск президент России Владимир Путин называл разрыв между потерями и возможностями пополнения личным составом армейских частей.

Президент США Дональд Трамп ранее прекратил финансирование конфликта на Украине за счет денег американских налогоплательщиков, при этом Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи в размере около $500 млн каждый.

В то же время в конце октября Венгрия заявила, что хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в Евросоюзе альянс, который бы скептически относился к Украине. Его появление может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине, однако до создания прочного союза еще далеко, отмечало Politico.

Россия осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.