 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В ВСУ рассказали, без чего будет трудно защищаться Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Защищать Украину без дополнительных поставок боеприпасов для ПВО от западных партнеров будет трудно, ﻿заявил спикер ВСУ Юрий Игнат. Ранее министр армии США заявил о «неизбежном поражении» Киева
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украину будет трудно защищать без дополнительных поставок зенитных боеприпасов от западных партнеров, прежде всего ракет, заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Ранее министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с украинской стороной в Киеве на прошлой неделе заявил, что украинские войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и предупредил Украину о «неизбежном поражении».

По словам Дрисколла, ситуация будет только ухудшаться, министр призвал Киев договориться о мирном урегулировании сейчас, чтобы не оказаться в еще более слабом положении в будущем.

Действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал очевидным тот факт, что каждый раз условия «не становятся лучше для Украины», и допустил, что Киев может заключить мир с Москвой даже в том случае, если не добьется «полной победы». «Война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой», — отметил Залужный.

Прежде он уже прогнозировал, что украинскую армию ждет «дальнейшее ухудшение» ситуации на фронте. Еще в конце сентября экс-главком говорил, что ВСУ теряют позиции.

Залужный заявил о возможности мира без «полной победы»
Политика
Валерий Залужный

Главной проблемой для украинских войск президент России Владимир Путин называл разрыв между потерями и возможностями пополнения личным составом армейских частей.

Президент США Дональд Трамп ранее прекратил финансирование конфликта на Украине за счет денег американских налогоплательщиков, при этом Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи в размере около $500 млн каждый.

В то же время в конце октября Венгрия заявила, что хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в Евросоюзе альянс, который бы скептически относился к Украине. Его появление может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине, однако до создания прочного союза еще далеко, отмечало Politico.

Россия осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина ракеты военно-воздушные силы боеприпасы поставки оружия
Материалы по теме
«Рособоронэкспорт» рассказал о контрактах на поставки Су-34
Политика
США пригрозили России санкциями и продолжением поставок оружия Украине
Политика
Греция запустит «Вертикальный коридор» для поставок газа на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:55 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:55
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Шиловского Общество, 14:08
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
МВД предупредило о новых схемах мошенничества на китайских маркетплейсах Общество, 13:53
Экс-футболисты «Динамо» Карраскаль и Варела выиграли Кубок Либертадорес Спорт, 13:51
WSJ рассказала о ключевом сдвиге в боях на Украине в 2025 году Политика, 13:49
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
Вайб-кодинг создает уязвимые программы. Как вести себя руководителюПодписка на РБК, 13:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Песков назвал для Украины каждый день «упущенным» Политика, 13:38
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании Политика, 13:33
Москвичей предупредили о сильном тумане Общество, 13:26
Двое погибли при атаке дронов в белгородском приграничье Политика, 13:24
Пострадавший в конфликте с Большуновым лыжник пропустит две недели Спорт, 13:22
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21