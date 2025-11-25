 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
При Трампе США прекратили финансировать конфликт на Украине, заявила Левитт. Она добавила, что Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву. Россия осуждает военную помощь Украине
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине за счет денег американских налогоплательщиков, но Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

«Мы не можем делать это (поставлять оружие. — РБК) бесконечно, и президент хочет окончания этой войны. Он — президент мирного времени, это то, к чему он стремится, и сегодня он сохраняет оптимизм и надежду [на заключение мирного соглашения]», — сказала она.

Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой в 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).

Захарова заявила, что Россия следит за поставками Украине от Запада
Политика
Мария Захарова&nbsp;

В сентябре Reuters сообщил о первых поставках оружия на Украину в рамках этой инициативы. Всего на эти цели было выделено $2 млрд. В конце октября постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в ближайшие месяцы европейские союзники выделят еще столько же средств на закупку вооружений для Киева. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

На закупки оружия в рамках PURL будет всего потрачено примерно €3 млрд, говорил в середине октября немецкий министр обороны Борис Писториус. Более точную сумму, по его словам, назвать сложно, поскольку детали еще предстоит согласовать.

Москва осуждает поставки оружия Киеву. 

