Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине за счет денег американских налогоплательщиков, но Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.
«Мы не можем делать это (поставлять оружие. — РБК) бесконечно, и президент хочет окончания этой войны. Он — президент мирного времени, это то, к чему он стремится, и сегодня он сохраняет оптимизм и надежду [на заключение мирного соглашения]», — сказала она.
Летом Трамп анонсировал новую схему поставок оружия Украине: США продают вооружение для Киева НАТО. Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Вашингтон продает оружие с наценкой в 10%. Механизм получил название Priority Ukraine Requirements List (PURL).
В сентябре Reuters сообщил о первых поставках оружия на Украину в рамках этой инициативы. Всего на эти цели было выделено $2 млрд. В конце октября постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в ближайшие месяцы европейские союзники выделят еще столько же средств на закупку вооружений для Киева. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.
На закупки оружия в рамках PURL будет всего потрачено примерно €3 млрд, говорил в середине октября немецкий министр обороны Борис Писториус. Более точную сумму, по его словам, назвать сложно, поскольку детали еще предстоит согласовать.
Москва осуждает поставки оружия Киеву.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров
Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля
Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов
Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters
Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США
В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины