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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль отозвал посла после «возмутительных» заявлений премьера Испании

МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за высказываний премьера Санчеза
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Премьер Испании Санчез усомнился, что Израиль соблюдает нормы международного права. До этого он призвал Нетаньяху остановить гуманитарную катастрофу в Газе. Израиль возлагает ответственность за происходящее на ХАМАС
Педро Санчес
Педро Санчес (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Израиль решил отозвать своего посла в Испании для консультаций после «возмутительных» высказываний испанского премьер-министра Педро Санчеса, сообщил на своей странице в X (Twitter) глава израильского МИДа Эли Коэн. Санчез ранее усомнился, что Израиль соблюдает нормы международного гуманитарного права в секторе Газа.

«Израиль действует и будет продолжать действовать в соответствии с международным законодательством, и мы продолжим войну до освобождения всех похищенных и до ликвидации ХАМАС в Газе», — сказал Коэн.

Министр также заявил, что ответственность за атаку на Израиль 7 октября и сегодняшнюю ситуацию в анклаве несет палестинское движение ХАМАС, которое совершает «военные преступления и преступления против человечности в отношении израильских граждан и жителей сектора Газа».

Санчез 30 ноября заявил, что происходящее в Газе неприемлемо. «Кадры, которые мы видим, и растущее число умирающих детей вызывают у меня серьезные сомнения в том, что [Израиль] соблюдает международное гуманитарное право», — сказал он (цитата по Reuters).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал слова испанского коллеги «постыдными» и поручил главе МИДа вызвать посла Испании, говорится в заявлении его канцелярии.

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В конце ноября послов Испании и Бельгии вызывали в МИД Израиля из-за заявлений глав правительств этих стран о бомбардировках в Газе и об обмене пленными. 23 ноября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и глава испанского правительства Санчез прибыли в Иерусалим. Последний сказал Нетаньяху, что количество смертей в секторе Газа «поистине невыносимо», и призвал «остановить гуманитарную катастрофу» в анклаве. Израильский премьер ответил ему, что страна участвует «в спровоцированной войне».

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Израиль начал войну против ХАМАС 7 октября, после того как группировка напала на южную часть страны, атаковала местных жителей и военных, а также захватила в заложники десятки человек.

С 24 ноября между Израилем и ХАМАС началось перемирие, в рамках которого при посредничестве Катара и Египта группировка освобождает захваченных заложников, а Израиль — палестинских заключенных. Режим прекращения огня, изначально рассчитанный на четыре дня, уже дважды продлевали, и он должен закончиться 30 ноября. Израильский министр обороны Йоав Галант обещал продолжение масштабных боев после перемирия.

ООН обвиняла Израиль в нарушении обычаев ведения войны и «элементарной гуманности». Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш говорил, что в секторе Газе разворачивается гуманитарная катастрофа. Власти анклава, который находится под контролем ХАМАС, заявляли, что число жертв превышает 15 тыс., еще около 7 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Израиль Испания отзыв посла ХАМАС сектор Газа
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