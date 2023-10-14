В ООН обвинили Израиль в нарушении обычаев войны

Израиль посоветовал 1,1 млн жителей севера Газы срочно уехать на юг для их безопасности. В ООН сочли, это не совместимо с элементарной гуманностью и обычаями войны. ХАМАС предложил палестинцам бороться или «умереть в своих домах»

Газа, Сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Сектор Газа находится под постоянными бомбардировками, дома и дороги превратились в руины и для местных жителей не осталось безопасных мест, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс в X (бывший Twitter).

«Приказ об эвакуации 1,1 млн человек из северной части Газы противоречит правилам ведения войны и элементарной гуманности», — написал он.

Гриффитс назвал опасным и возмутительным решением предписание «напуганным и травмированным мирным жителям», в том числе детям и женщинам, переезжать из одного густонаселенного района в другой, когда боевые действия не приостановлены.

Израиль предписал жителям северной части сектора Газа перебраться на юг сектора накануне, 13 октября. Армия обороны Израиля объяснила, что боевики палестинской группировки ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями» и используют их в качестве «живого щита». ЦАХАЛ пообещала приложить все усилия, чтобы не допустить вреда мирному населению.

По данным ООН, на это Израиль выделил 24 часа. Спустя сутки ЦАХАЛ объявила в Twitter, что дает палестинцам еще шесть часов — до 16:00 (время совпадает с мск).

ХАМАС призвал жителей Газы не следовать рекомендации Израиля, предложив вместо этого два варианта: «Победить эту оккупацию или умереть в своих домах». Группировка сравнила возможную эвакуацию с Накбой — массовым изгнанием не менее полумиллиона палестинцев после первой арабо-израильской войны и Шестидневной войны в 1948 году.

По сведениям ООН, более 400 тыс. палестинцев вынужденно покинули дома, а после издания приказа, к вечеру 13 октября, с севера Газы бежали десятки тысяч человек. Al Jazeera отмечала, что улицы Газы опустели, по городу перемещались только машины скорой помощи. Корреспонденты сообщали о сложной ситуации на юге анклава: находящиеся под ведением ООН школы переполнены, свободных убежищ и транспорта для эвакуации туда не осталось.

Кроме ООН, с критикой позиции Израиля выступили и международные медицинские организации.

Палестинский Красный Полумесяц попросил мировых лидеров срочно вмешаться в происходящее, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, «которая разворачивается прямо сейчас». В организации подчеркнули, что не обладают ресурсами для эвакуации всех пожилых, инвалидов, больных и раненых, а во всем секторе Газа не осталось безопасных зон. ВОЗ сравнила срочное перемещение тяжелобольных людей со «смертным приговором».

ЦАХАЛ подчеркнула, что не начнет крупную боевую операцию в секторе Газа, пока для этого не будет допустимых условий. Власти Израиля отвергают претензии и обвинения в нарушении правил войны. «Израиль соблюдает международное право, действует по международному праву. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — подчеркивал израильский президент Ицхак Герцог.