В ООН обвинили Израиль в нарушении обычаев войны
Сектор Газа находится под постоянными бомбардировками, дома и дороги превратились в руины и для местных жителей не осталось безопасных мест, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс в X (бывший Twitter).
«Приказ об эвакуации 1,1 млн человек из северной части Газы противоречит правилам ведения войны и элементарной гуманности», — написал он.
Гриффитс назвал опасным и возмутительным решением предписание «напуганным и травмированным мирным жителям», в том числе детям и женщинам, переезжать из одного густонаселенного района в другой, когда боевые действия не приостановлены.
Израиль предписал жителям северной части сектора Газа перебраться на юг сектора накануне, 13 октября. Армия обороны Израиля объяснила, что боевики палестинской группировки ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями» и используют их в качестве «живого щита». ЦАХАЛ пообещала приложить все усилия, чтобы не допустить вреда мирному населению.
По данным ООН, на это Израиль выделил 24 часа. Спустя сутки ЦАХАЛ объявила в Twitter, что дает палестинцам еще шесть часов — до 16:00 (время совпадает с мск).
ХАМАС призвал жителей Газы не следовать рекомендации Израиля, предложив вместо этого два варианта: «Победить эту оккупацию или умереть в своих домах». Группировка сравнила возможную эвакуацию с Накбой — массовым изгнанием не менее полумиллиона палестинцев после первой арабо-израильской войны и Шестидневной войны в 1948 году.
По сведениям ООН, более 400 тыс. палестинцев вынужденно покинули дома, а после издания приказа, к вечеру 13 октября, с севера Газы бежали десятки тысяч человек. Al Jazeera отмечала, что улицы Газы опустели, по городу перемещались только машины скорой помощи. Корреспонденты сообщали о сложной ситуации на юге анклава: находящиеся под ведением ООН школы переполнены, свободных убежищ и транспорта для эвакуации туда не осталось.
Кроме ООН, с критикой позиции Израиля выступили и международные медицинские организации.
Палестинский Красный Полумесяц попросил мировых лидеров срочно вмешаться в происходящее, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, «которая разворачивается прямо сейчас». В организации подчеркнули, что не обладают ресурсами для эвакуации всех пожилых, инвалидов, больных и раненых, а во всем секторе Газа не осталось безопасных зон. ВОЗ сравнила срочное перемещение тяжелобольных людей со «смертным приговором».
ЦАХАЛ подчеркнула, что не начнет крупную боевую операцию в секторе Газа, пока для этого не будет допустимых условий. Власти Израиля отвергают претензии и обвинения в нарушении правил войны. «Израиль соблюдает международное право, действует по международному праву. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — подчеркивал израильский президент Ицхак Герцог.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%