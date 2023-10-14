 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

В ООН обвинили Израиль в нарушении обычаев войны

ООН: приказ Израиля о срочной эвакуации жителей Газы противоречит правилам войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль посоветовал 1,1 млн жителей севера Газы срочно уехать на юг для их безопасности. В ООН сочли, это не совместимо с элементарной гуманностью и обычаями войны. ХАМАС предложил палестинцам бороться или «умереть в своих домах»
Газа, Сектор Газа
Газа, Сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Сектор Газа находится под постоянными бомбардировками, дома и дороги превратились в руины и для местных жителей не осталось безопасных мест, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс в X (бывший Twitter).

«Приказ об эвакуации 1,1 млн человек из северной части Газы противоречит правилам ведения войны и элементарной гуманности», — написал он.

Гриффитс назвал опасным и возмутительным решением предписание «напуганным и травмированным мирным жителям», в том числе детям и женщинам, переезжать из одного густонаселенного района в другой, когда боевые действия не приостановлены.

Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Израиль предписал жителям северной части сектора Газа перебраться на юг сектора накануне, 13 октября. Армия обороны Израиля объяснила, что боевики палестинской группировки ХАМАС «прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями» и используют их в качестве «живого щита». ЦАХАЛ пообещала приложить все усилия, чтобы не допустить вреда мирному населению.

По данным ООН, на это Израиль выделил 24 часа. Спустя сутки ЦАХАЛ объявила в Twitter, что дает палестинцам еще шесть часов — до 16:00 (время совпадает с мск).

ХАМАС призвал жителей Газы не следовать рекомендации Израиля, предложив вместо этого два варианта: «Победить эту оккупацию или умереть в своих домах». Группировка сравнила возможную эвакуацию с Накбой — массовым изгнанием не менее полумиллиона палестинцев после первой арабо-израильской войны и Шестидневной войны в 1948 году.

Читайте на РБК Pro
Где в Юго-Восточной Азии можно выгодно купить недвижимость
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема

По сведениям ООН, более 400 тыс. палестинцев вынужденно покинули дома, а после издания приказа, к вечеру 13 октября, с севера Газы бежали десятки тысяч человек. Al Jazeera отмечала, что улицы Газы опустели, по городу перемещались только машины скорой помощи. Корреспонденты сообщали о сложной ситуации на юге анклава: находящиеся под ведением ООН школы переполнены, свободных убежищ и транспорта для эвакуации туда не осталось.

Кроме ООН, с критикой позиции Израиля выступили и международные медицинские организации.

Палестинский Красный Полумесяц попросил мировых лидеров срочно вмешаться в происходящее, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, «которая разворачивается прямо сейчас». В организации подчеркнули, что не обладают ресурсами для эвакуации всех пожилых, инвалидов, больных и раненых, а во всем секторе Газа не осталось безопасных зон. ВОЗ сравнила срочное перемещение тяжелобольных людей со «смертным приговором».

ЦАХАЛ подчеркнула, что не начнет крупную боевую операцию в секторе Газа, пока для этого не будет допустимых условий. Власти Израиля отвергают претензии и обвинения в нарушении правил войны. «Израиль соблюдает международное право, действует по международному праву. Каждая операция обеспечивается, освещается и рассматривается с юридической точки зрения со всем должным уважением», — подчеркивал израильский президент Ицхак Герцог.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ООН Израиль сектор Газа эвакуация ХАМАС
Материалы по теме
Байден призвал Израиль следовать «правилам войны»
Политика
ХАМАС назвал угрозу казнить заложников ошибочной
Политика
ООН заявила о десятках тысяч беженцев после призыва к эвакуации из Газы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Десятки мирных жителей Газы погибли при ударе по шоссе Политика, 12:41
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 12:39
Haaretz узнала об обнаружении армией тел пропавших израильтян в Газе Политика, 12:36
Шайба Радулова в овертайме принесла «Ак Барсу» пятую подряд победу в КХЛ Спорт, 12:24
Франция привлечет до 7 тыс. солдат для охраны после нападения на школу Общество, 12:13
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС Политика, 12:10
Что выборы в Польше могут изменить в европейской политике Политика, 12:05
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
50 лет без спама: как виртуальный ассистент экономит время абонентов Тренды, 12:04
Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей Национальные проекты, 12:04
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 11:56
Неизвестный поджег суд в Хабаровске Общество, 11:51
Все четыре российские команды вышли в плей-офф главного турнира по Dota 2 Спорт, 11:48
В Тель-Авиве прозвучали сигналы тревоги после запуска ракет из Газы Политика, 11:46
В ООН обвинили Израиль в нарушении обычаев войны Политика, 11:33