МИД Израиля вызвал послов Бельгии и Испании из-за слов о мире в Газе
В МИД Израиля вызвали послов Бельгии и Испании после заявлений премьер-министров этих стран про бомбардировки в секторе Газа и обмен заложников, заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.
«Мы осуждаем ложные заявления премьер-министров Испании и Бельгии, которые оказывают поддержку терроризму, в результате их слов их послы будут приглашены на жесткую обличительную беседу», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).
Коэн подчеркнул, что Израиль «действует в соответствии с международным правом».
Накануне премьер Бельгии Александр Де Кроо и премьер Испании Педро Санчес встретились в Иерусалиме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Испанский лидер сказал ему, что количество смертей в секторе Газа «поистине невыносимо» и призвал «остановить гуманитарную катастрофу» в анклаве. Нетаньяху ответил ему, что Израиль участвует «в спровоцированной войне».
24 ноября Де Кроо и Санчес также дали пресс-конференцию на КПП «Рафах», где осуществлялась передача Израилю заложников из сектора Газа. Санчес выразил надежду, что временное прекращение огня станет «прелюдией к окончательному решению израильско-палестинского конфликта» и заявил об односторонней поддержке его страной признания государства Палестина. Де Кроо, как и Санчес, призвал ХАМАС освободить всех заложников, но заявил, что «политические лидеры должны выйти за рамки своей собственной тени и принимать решения, даже если они трудные». Премьеры призвали к переходу от перемирия к длительным гуманитарным соглашениям и миру.
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