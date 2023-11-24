МИД Израиля вызвал послов Бельгии и Испании из-за слов о мире в Газе

Эли Коэн (Фото: David Dee Delgado / Getty Images)

В МИД Израиля вызвали послов Бельгии и Испании после заявлений премьер-министров этих стран про бомбардировки в секторе Газа и обмен заложников, заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

«Мы осуждаем ложные заявления премьер-министров Испании и Бельгии, которые оказывают поддержку терроризму, в результате их слов их послы будут приглашены на жесткую обличительную беседу», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Коэн подчеркнул, что Израиль «действует в соответствии с международным правом».

Накануне премьер Бельгии Александр Де Кроо и премьер Испании Педро Санчес встретились в Иерусалиме с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Испанский лидер сказал ему, что количество смертей в секторе Газа «поистине невыносимо» и призвал «остановить гуманитарную катастрофу» в анклаве. Нетаньяху ответил ему, что Израиль участвует «в спровоцированной войне».

24 ноября Де Кроо и Санчес также дали пресс-конференцию на КПП «Рафах», где осуществлялась передача Израилю заложников из сектора Газа. Санчес выразил надежду, что временное прекращение огня станет «прелюдией к окончательному решению израильско-палестинского конфликта» и заявил об односторонней поддержке его страной признания государства Палестина. Де Кроо, как и Санчес, призвал ХАМАС освободить всех заложников, но заявил, что «политические лидеры должны выйти за рамки своей собственной тени и принимать решения, даже если они трудные». Премьеры призвали к переходу от перемирия к длительным гуманитарным соглашениям и миру.