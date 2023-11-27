WP узнал об извинениях Байдена за слова о числе жертв в секторе Газа

Байден в октябре сказал, что не уверен в данных о жертвах в Газе, которые дают палестинцы. По данным The Washington Post, он извинился за эту фразу на встрече с американскими мусульманами

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден встретился с известными американцами-мусульманами и принес извинения за свои слова о числе жертв среди палестинцев в секторе Газа, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на людей, знакомых с деталями встречи.

25 октября Байден выразил скептическое отношение по поводу числа погибших, которое называет Минздрав подконтрольного движению ХАМАС сектора Газа (по последним данным ведомства, число жертв составляет около 15 тыс. человек).

Он сказал, что среди жертв есть невинные люди, а израильтянам нужно быть «невероятно осторожными». «Но у меня нет уверенности в цифрах, которые используют палестинцы», — добавил Байден (цитата по Reuters).

На следующий день американский лидер встретился с американскими мусульманами, которые сочли его позицию бесчувственной. Участники встречи говорили о знакомых, которых затронула ситуация в Газе.

Вероятно, их рассказ повлиял на Байдена, пишет газета. «Я прошу прощения. Я собой разочарован», — приводит цитату президента человек, знакомый с деталями встречи.

Ее планировали на 30 минут, однако в итоге она продлилась более часа и закончилась тем, что Байден обнял одного из участников, отмечает издание.

Как пишет WP, многие в Белом доме с самого начала осознавали политическую опасность, которую война между Израилем и ХАМАС представляет для Байдена. С тех пор, как начался конфликт, представители администрации регулярно проводили беседы с сотрудниками, чтобы успокоить их и оценить реакцию на происходящее.

7 октября, после нападения ХАМАС на Израиль, в Белом доме эмоционально отреагировали на характер атаки, говорится в статье. Так, руководитель аппарата администрации президента Джефф Зинтс разослал электронное письмо, выражая сочувствие сотрудникам-евреям и тем, кто имеет личные связи с Израилем. При этом чиновники арабского происхождения и те, кто исповедует ислам, сочли, что в письме не учтены их опасения насчет военных планов Израиля в секторе Газа, и начали бить тревогу из-за односторонней, по их мнению, риторики Белого дома, отмечает газета.

WP также описывает встречу, которая состоялась в Белом по просьбе 20 обеспокоенных сотрудников администрации. В ней участвовали, помимо Зинтса, старший советник Анита Данн и заместитель советника по нацбезопасности Джон Файнер.

Сотрудники Белого дома, попросившие о встрече, хотели узнать стратегию Вашингтона, направленную на то, чтобы снизить число жертв среди гражданского населения в Газе. Советники, говорят источники газеты, слушали сотрудников уважительно, а потом сказали, что администрация должна быть осторожной и не критиковать Израиль публично, чтобы влиять на него в частном порядке.

Эта встреча, отмечает газета, показывает, как попытки Байдена разрешить конфликт раскалывают Белый дом.