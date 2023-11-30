Кремль счел провокационной новую программу сотрудничества Украины и НАТО

НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год 29 ноября. В нее вошли вопросы подготовки ВСУ, энергетической безопасности, киберзащиты и др. Песков заявил, что в подписанном документе «нет никаких новаций»

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Очередная программа сотрудничества Североатлантического альянса и Украины носит провокационный характер и не нравится Москве, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности», — сказал он.

В то же время, по мнению Пескова, в подписанном документе «нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества».

НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год накануне, 29 ноября. В нее вошли, в частности, вопросы подготовки вооруженных сил страны (ВСУ), оперативной совместности, энергетической безопасности, инноваций, киберзащиты и др. Помимо этого, альянс преобразует комплексный пакет помощи в многолетнюю программу по восстановлению Украины, ее безопасности и обороны.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что стороны подписали программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие в повышении совместимости сил Украины и альянса. По словам Столтенберга, Киев и НАТО затронули тему реформ, которые Украина должна провести для сближения с альянсом. Это касается и реформирования системы военных закупок и разведслужб.

Украина, не являясь членом альянса, с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Это позволяет усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами НАТО, однако не подразумевает упрощенное вступление в альянс и обязательное будущее членство в нем. Стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. 30 сентября, в день, когда Владимир Путин подписал договоры о присоединении к Российской Федерации четырех прежде украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

27 ноября генсек альянса заявил, что страны НАТО не считают возможным вступление Украины в блок, пока продолжается конфликт. Столтенберг подчеркнул, что первая задача альянса — поддержать Киев, вторая — предотвратить эскалацию противостояния и переход конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО. Третьей генсек НАТО назвал программу для обеспечения полной совместимости войск альянса и войск Украины.



Москва неоднократно заявляла, что потенциальное членство Киева в НАТО является угрозой для России. Гарантии невступления Украины в военный блок были одним из главных требований, которые Россия выдвигала перед началом специальной военной операции.