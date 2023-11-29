НАТО исключило из помощи Киеву летальное оружие

В программу сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не вошли поставки летального оружия. Глава МИД Венгрии заявил, что на этом, как и на добровольном характере программы, настоял Будапешт. Москва осуждает военную помощь Киеву

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Программа сотрудничества НАТО и Украины на следующий год не включает поставки летального оружия. В заявлении глав МИД альянса по итогам встречи в формате НАТО — Украина, в которой участвовал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говорится: «НАТО продолжает предоставлять Украине срочно необходимую нелетальную помощь».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на отказе от предоставления Украине летального оружия настоял Будапешт, поскольку «такой шаг мог бы создать риск эскалации». Второй пункт, который также отражен в документе по требованию Венгрии, — участие в программе является добровольным, добавил он на пресс-конференции. Трансляция велась на странице венгерского правительства в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, потому что это, конечно, героическая борьба, но я еще раз говорю: это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — сказал Сийярто (цитата по Blikk).

Несмотря на отказ от поставок Украине летальных вооружений в рамках программы сотрудничества с НАТО, страны альянса сохраняют возможность поставлять оружие Киеву на двусторонней основе.

НАТО и Украина по итогам встречи подписали программу сотрудничества на 2024 год, в которую вошла подготовка вооруженных сил страны (ВСУ), энергетическая безопасность, а также рекомендации по проведению реформ, необходимых Киеву для присоединения к блоку. Альянс преобразует комплексный пакет помощи в многолетнюю программу по восстановлению Украины, ее безопасности и обороны.

Кулеба заявил, что украинская армия становится де-факто армией НАТО, повышая совместимость с вооруженными силами альянса. Москва выступает против расширения НАТО на восток за счет присоединения Украины.

Также российская сторона осуждает военную помощь Киеву. Комментируя решение некоторых из стран — членов НАТО передать Украине американские истребители F-16, глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что этот шаг будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.

Поставки вооружений Украине не помешают России достичь своих целей, заявляли в Кремле. Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.