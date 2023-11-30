Кремль назвал дату прямой линии и пресс-конференции Путина

О том, что 14 декабря рассматривается основной датой для проведения прямой линии и большой пресс-конференции Путина, рассказывали источники РБК. Сбор вопросов от граждан начнется 1 декабря

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Прямая линия, в ходе которой президент Владимир Путин отвечает на вопросы и жалобы россиян, а также его ежегодная пресс-конференция пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сбор вопросов на прямую линию начнется 1 декабря, их будут принимать по телефону, СМС и по интернету.

О том, что в 2023 году мероприятия пройдут в объединенном режиме, ранее сообщили два собеседника РБК. Они также рассказали, что запланированная дата пресс-конференции и прямой линии — 14 декабря.

Пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря. Президент в 2017 году объявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

О своем выдвижении на выборы пока не заявлял никто из российских политиков, в том числе и действующий глава государства. Путин утверждал, что поговорит о выдвижении после того, как дата голосования будет назначена.

После начала военной операции на Украине прямая линия и пресс-конференция Путина впервые пройдет в объединенном формате. В 2022 году Кремль не проводил ни одно из этих мероприятий.

В последний раз прямая линия прошла в июне, а пресс-конференция — в декабре 2021 года. В 2020-м из-за пандемии коронавируса пресс-конференция прошла в режиме онлайн с элементами прямой линии — тогда вопросы задавали не только журналисты, но и обычные граждане.