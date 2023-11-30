 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кремль назвал дату прямой линии и пресс-конференции Путина

Дмитрий Песков: прямая линия и пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря
О том, что 14 декабря рассматривается основной датой для проведения прямой линии и большой пресс-конференции Путина, рассказывали источники РБК. Сбор вопросов от граждан начнется 1 декабря
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Прямая линия, в ходе которой президент Владимир Путин отвечает на вопросы и жалобы россиян, а также его ежегодная пресс-конференция пройдут 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сбор вопросов на прямую линию начнется 1 декабря, их будут принимать по телефону, СМС и по интернету.

О том, что в 2023 году мероприятия пройдут в объединенном режиме, ранее сообщили два собеседника РБК. Они также рассказали, что запланированная дата пресс-конференции и прямой линии — 14 декабря.

Кремль пообещал долго собирать вопросы россиян к прямой линии Путина
Политика
Фото:kremlin.ru​

Пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря. Президент в 2017 году объявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

О своем выдвижении на выборы пока не заявлял никто из российских политиков, в том числе и действующий глава государства. Путин утверждал, что поговорит о выдвижении после того, как дата голосования будет назначена.

После начала военной операции на Украине прямая линия и пресс-конференция Путина впервые пройдет в объединенном формате. В 2022 году Кремль не проводил ни одно из этих мероприятий.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам

В последний раз прямая линия прошла в июне, а пресс-конференция — в декабре 2021 года. В 2020-м из-за пандемии коронавируса пресс-конференция прошла в режиме онлайн с элементами прямой линии — тогда вопросы задавали не только журналисты, но и обычные граждане.

Авторы
Теги
Персоны
Мир Ландау
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным пресс-конференция
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Маск отказался голосовать за Байдена на выборах в 2024 году
Политика
The Economist сообщил об угрозе переноса помощи Киеву до выборов в США
Политика
Китай решил присоединиться к конференции по Украине без участия России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 29 ноя, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 29 ноя, 18:05
Глава АСИ рассказала о влиянии конкурса российских брендов на их выручку Новая экономика, 12:25
Видимая и невидимая: как технологии трансформировали ретейл-индустрию Тренды, 12:24
Маткапитал в 2024 году: индексация и варианты использования средств Национальные проекты, 12:24
Бизоны против глобального потепления: что такое Плейстоценовый парк Тренды, 12:23
Депутат ЛДПР Напсо ответил на сообщения о возможном лишении его мандата Политика, 12:21
Устойчивые алгоритмы: как искусственный интеллект драйвит ESG-будущее Тренды, 12:21
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 12:15
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
С заботой о людях: каким будет страхование в будущем Новая экономика, 12:14
Заявление о банкротстве СПБ Биржи привело к убыткам. Можно ли их оспорить Инвестиции, 12:14
Франчайзинг 2.0: как перезапустить рынок Новая экономика, 12:13
Власти Японии и Китая призвали использовать вклад Киссинджера в политику Политика, 12:12
Мягкое, пушистое, красное: где купить самые актуальные вещи сезона Стиль, 12:10
Флоатеры и не только: какие облигации выбрать при высоких ставках Pro, 12:09
Глава HR «Росатома» — о новой концепции человекоцентричности Отрасли, 12:08