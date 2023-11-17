Кремль пообещал долго собирать вопросы россиян к прямой линии Путина

Песков: Кремль будет долго собирать вопросы россиян к прямой линии Путина

Фото: kremlin.ru​

К предстоящей совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина Кремль соберет вопросы от россиян, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопросы соберут заранее, а период сбора будет долгим, чтобы как можно больше людей смогли направить свои обращения, отметил он.

«По всем прежним каналам сбора информации будем работать. Это будет и телефон. И СMС можно будет прислать, и аудио записать, и видео записать», — пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря, в этот раз в регионах не будут организовывать телестудии и мобильные точки для связи с президентом в прямом эфире.

«Благодаря этой штуке каждый гражданин — это «точка», — отметил Песков, показав на телефон.

Ранее Песков заявил, что в 2023 году большую пресс-конференцию президента объединят с его прямой линией и дата мероприятия уже определена.

По данным источников РБК, прямая линия запланирована на 14 декабря.

Она состоится в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря.



В этом году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В 2022 году Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию.