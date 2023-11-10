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Пресс-конференция Путина ,  
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В Кремле запланировали прямую линию с Путиным на 14 декабря

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Прямая линия Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина, которую в этом году совместят с прямой линией, запланирована на 14 декабря. Эта дата рассматривается в качестве основной, рассказали источники РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Большая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 14 декабря, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия. Эта дата рассматривается в качестве основной, сказали оба собеседника РБК.

В этом году пресс-конференцию объединят с прямой линией, ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, дата мероприятия уже определена.

В этом году пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые запланированы на 17 марта 2024 года. Перед прошлой президентской кампанией пресс-конференция также состоялась 14 декабря. В 2017 году Владимир Путин объявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

В этом году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В 2022 году Кремль не проводил ни прямую линию, ни пресс-конференцию.

В последний раз прямая линия главы государства проходила в июне 2021 года, а пресс-конференция — в декабре. При этом у Кремля уже есть опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате: в 2020 году из-за пандемии коронавируса она была организована в режиме видеоконференции с элементами прямой линии, когда вопросы могли задать не только журналисты, но и обычные граждане.

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Владимир Путин большая ежегодная пресс-конференция Путина Прямая линия с Владимиром Путиным
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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