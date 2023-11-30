В Верховный суд на заседание по ЛГБТ не пришел ответчик

Здание Верховного суда РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Верховном суде рассмотрели без ответчика иск о признании движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности на территории России, сообщили «РИА Новости» в суде.

«В заседании участвует только представитель Минюста, со стороны ответчика никто не явился», — сказали в суде. Там уточнили, что заседание проходит в закрытом формате, журналистов пустят только на оглашение решения.

Минюст подал иск о признании «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и о запрете его деятельности на территории России 17 ноября. В ведомстве сообщили, что нашли в деятельности движения признаки «экстремистской направленности», в том числе разжигание социальной и религиозной розни.

В конце 2022 года в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. Ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди несовершеннолетних. Теперь она полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.