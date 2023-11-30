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Военная операция на Украине ,  
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Telegraph узнал о призыве Кэмерона к НАТО помогать Киеву минимум два года

Telegraph: Дэвид Кэмерон призвал НАТО помогать Украине оружием минимум два года
Сюжет
Военная операция на Украине
Кэмерон призвал создать «евроатлантическое оборонное пространство» и нарастить производство оружия, чтобы помогать Киеву. Он возглавил британский МИД около двух недель назад, свою первую поездку за рубеж он совершил на Украину
Главы МИД стран НАТО и генсек альянса
Главы МИД стран НАТО и генсек альянса (Фото: FCDOGovUK / X)

Новый глава британского МИДа Дэвид Кэмерон на закрытом заседании министров иностранных дел стран НАТО призвал коллег увеличить производство оружия, чтобы иметь возможность поставлять его на Украину как минимум в течение следующих двух лет, пишет The Telegraph.

«Две недели назад я был на Украине и говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасающую агрессию [Владимира] Путина», — сказал Кэмерон публично.

На заседании он подчеркнул, что членам НАТО нужно подписывать больше долгосрочных соглашений с участием нескольких стран, это позволит убедить производителей оружия нарастить выпуск продукции. Для этих целей он призвал использовать объединенную экономическую мощь стран альянса, поскольку она в 30 раз больше, чем у России. «Нам нужно создать общее евроатлантическое пространство оборонной промышленности», — сказал Кэмерон.

Он напомнил, что пока ЕС своими усилиями не смог обеспечить поставку 1 млн снарядов Украине, как пообещал в марте. Такое количество должно было быть отправлено за год, но по прошествии восьми месяцев поставлено только 300 тыс.

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Дэвид Кэмерон

Кэмерон возглавил британский МИД 13 ноября. В 2010-2016 годах он был главой правительства страны.

Уже через три дня после назначения министр посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, своим коллегой Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также Кэмерон побывал в Одессе. Это была его первая поездка за рубеж в качестве главы МИД страны. Ведомство объяснило это тем, что поддержка Украины остается «главным приоритетом» для Британии.

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Российский МИД, комментируя высказывания и действия нового главы Форин-офиса, заявил, что они «подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах». Как считают в дипведомстве, назначение Кэмерона никак не скажется на подходах британского правительства в отношениях с Россией, ждать позитивных изменений в политическом диалоге между странами не стоит.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дэвид Кэмерон НАТО военная помощь Украина
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