Telegraph узнал о призыве Кэмерона к НАТО помогать Киеву минимум два года
Новый глава британского МИДа Дэвид Кэмерон на закрытом заседании министров иностранных дел стран НАТО призвал коллег увеличить производство оружия, чтобы иметь возможность поставлять его на Украину как минимум в течение следующих двух лет, пишет The Telegraph.
«Две недели назад я был на Украине и говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам отразить эту ужасающую агрессию [Владимира] Путина», — сказал Кэмерон публично.
На заседании он подчеркнул, что членам НАТО нужно подписывать больше долгосрочных соглашений с участием нескольких стран, это позволит убедить производителей оружия нарастить выпуск продукции. Для этих целей он призвал использовать объединенную экономическую мощь стран альянса, поскольку она в 30 раз больше, чем у России. «Нам нужно создать общее евроатлантическое пространство оборонной промышленности», — сказал Кэмерон.
Он напомнил, что пока ЕС своими усилиями не смог обеспечить поставку 1 млн снарядов Украине, как пообещал в марте. Такое количество должно было быть отправлено за год, но по прошествии восьми месяцев поставлено только 300 тыс.
Кэмерон возглавил британский МИД 13 ноября. В 2010-2016 годах он был главой правительства страны.
Уже через три дня после назначения министр посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, своим коллегой Дмитрием Кулебой, премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также Кэмерон побывал в Одессе. Это была его первая поездка за рубеж в качестве главы МИД страны. Ведомство объяснило это тем, что поддержка Украины остается «главным приоритетом» для Британии.
Российский МИД, комментируя высказывания и действия нового главы Форин-офиса, заявил, что они «подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах». Как считают в дипведомстве, назначение Кэмерона никак не скажется на подходах британского правительства в отношениях с Россией, ждать позитивных изменений в политическом диалоге между странами не стоит.