Почему возвращение Кэмерона в большую политику вызвало споры среди тори

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон вернулся в большую политику: он стал министром иностранных дел. Инициатор Brexit и одновременно его противник, Кэмерон, назначенный в обход традиции, уже подвергся критике в парламенте

Дэвид Кэмерон (Фото: Suzanne Plunkett / Reuters)

Какие перестановки произошли в британском правительстве

В понедельник, 13 ноября, в результате масштабных перестановок в британском правительстве бывший премьер-министр страны, 57-летний Дэвид Кэмерон, после почти восьмилетнего перерыва вернулся в большую политику, он назначен новым министром иностранных дел. Одновременно Кэмерон станет членом палаты лордов (верхняя неизбираемая палата британского парламента). Это необходимо, поскольку традиционно министерские портфели распределяются между депутатами палаты общин (нижняя палата парламента), но титул лорда позволит Кэмерону обойти это правило. В последний раз такой ход использовала Маргарет Тэтчер в 1979 году, назначая главой Форин-офиса барона Питера Карингтона. Девятью годами ранее экс-премьер Алек Дуглас-Хьюм, как и Кэмерон, получил должность министра иностранных дел, также являясь членом палаты лордов.

Возвращение Кэмерона состоялось в результате отставки главы МВД Великобритании Суэллы Браверман, запустившей череду перестановок. Ее на этом посту сменил действующий министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Отставку Браверман, которая занимала одну из наиболее важных должностей в правительстве и курировала работу полиции и вопросы иммиграции, считалась сторонницей жесткой линии, популярной у авторитарного крыла Консервативной партии, журнал Time назвал не менее неожиданной, чем возвращение Кэмерона. По данным издания, на премьер-министра Риши Сунака оказывали серьезное давление, чтобы он снял с должности главу МВД, инициированное ее статьей в газете Times, в которой Браверман раскритиковала полицию за слишком мягкое отношение к участникам антиизраильских акций, тогда как в отношении участников протестных мероприятий правого толка полицейские действуют заметно жестче. Статья вызвала широкий резонанс, а впоследствии выяснилось, что ее текст не был одобрен офисом премьер-министра, а сама Браверман отказалась смягчить риторику, несмотря на просьбу Даунинг-стрит.

Подала в отставку и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Териз Коффи, бывший заместитель премьер-министра во время трехмесячного правления Лиз Трасс. Ее место занял министр здравоохранения Стив Баркли, портфель которого приняла младший министр финансов Виктория Аткинс. Ричард Холден заменит Грега Хэндса, который становится министром торговли, на посту председателя Консервативной партии. Лора Тротт сменит Джона Глена на посту главного секретаря Казначейства.

Чем запомнился Кэмерон

Именно Кэмерон, занимавший должность премьер-министра в 2010–2016 годах, инициировал референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Правда, он ожидал, что британцы проголосуют за то, чтобы остаться в составе ЕС, а потому покинул свой пост после оглашения итогов плебисцита. В 2018 году он заявил своему ближнему окружению о желании вернуться в политику и возглавить Форин-офис. Все эти годы некогда самый молодой премьер-министр за последние 200 лет (затем это звание перешло к Сунаку, так как он оказался на год младше Кэмерона, когда возглавил правительство) практически не попадал под критику СМИ. Единственный случай, когда это произошло, был связан с его попыткой лоббировать предоставление правительственного финансирования ныне неплатежеспособной финансовой компании Greensill Capital, отмечает The Guardian.

В 2019 году Кэмерон опубликовал мемуары под названием For the Record (под запись), в которых рассказал о своих взаимоотношениях с мировыми лидерами, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Джо Байдена, французского лидера Эмманюэля Макрона и российского президента Владимира Путина.

В своем первом видеообращении после назначения министром иностранных дел Кэмерон сообщил, что не согласен с отдельными решениями Сунака, но считает, что тот — «сильный и способный премьер-министр, который демонстрирует образцовое лидерство в трудное время». «Я хочу помочь ему обеспечить безопасность и процветание, в которых нуждается наша страна, и стать частью самой сильной команды, которая служит Соединенному Королевству и которая может быть представлена стране, когда пройдут всеобщие выборы», — пообещал он.

Как парламентарии восприняли возвращение Кэмерона

The Guardian отмечает, что возвращение Кэмерона может получить одобрение умеренного крыла Консервативной партии, но факт, что именно он привел страну к Brexit, может «разжечь огонь» внутри партии. Незамеченным не осталось и обстоятельство, что Кэмерон является представителем «эпохи консервативного руководства», которую Сунак резко критиковал, заняв Даунинг-стрит, 10. Он позиционировал себя как «кандидата перемен» и, в отличие от Кэмерона, изначально являлся сторонником Brexit. В Лейбористской партии уже высмеяли это: национальный координатор лейбористов Пэт Макфадден напомнила, что «несколько недель назад Риши Сунак сказал, что Дэвид Кэмерон был частью неудавшегося статус-кво, и теперь он возвращает его в качестве своего спасательного круга». «Это ставит под сомнение смехотворное заявление премьер-министра, что он предлагает перемены после 13 лет неудач тори», — отметила она. Некоторые консерваторы высказались не менее жестко: член палаты общин Джейкоб Рис-Могг заявил, что «премьер-министр не так хорошо понимает проблемы избирателей, как Суэлла Браверман».

В палате общин также завязалась дискуссия, как контролировать работу Кэмерона с учетом того, что назначение он получил нетрадиционным путем. Спикер палаты Линдсей Хойл заверил, что позаботится, чтобы новый министр не смог уклониться от общения и критики. «Я могу заверить палату, что полностью осознаю необходимость того, чтобы... [ее] члены имели возможность привлекать правительство к ответственности — особенно в настоящее время», — сказал он. Тем не менее такой вариант развития событий маловероятен: так как Кэмерон входит в палату лордов, то в палате общин представлять его будут заместители. Члены нижней палаты парламента будут иметь возможность задавать ему вопросы в письменной форме, а сам Кэмерон может быть вызван только на комитетские слушания.