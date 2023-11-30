Bloomberg узнал, что предложил Эр-Рияд Ирану из-за войны ХАМАС и Израиля

Иран и Саудовская Аравия в этом году стали восстанавливать отношения, разрыв которых произошел в 2016-м. Из-за войны Израиля и ХАМАС Эр-Рияд предложил Тегерану углубить сотрудничество в обмен на помощь в нерасширении конфликта

Ибрахим Раиси и Мухаммед бен Салман (Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters)

Саудовская Аравия предложила Ирану расширить сотрудничество и инвестировать в его экономику в обмен на то, чтобы поддерживаемые Тегераном группировки не допустили расширения конфликта Израиля и ХАМАС, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных арабских и западных чиновников.

По данным агентства, такое предложение делалось как напрямую, так и несколькими другими способами. В частности, речь об углублении взаимодействия шла на встрече наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента Ирана Ибрахима Раиси в ноябре в Эр-Рияде, рассказали источники Bloomberg.

Саудовский собеседник агентства отметил, что бен Салман настроен на деэскалацию отношений с Ираном. Наследный принц, с одной стороны, выражал беспокойство из-за поддержки Тегераном различных исламистских группировок, но с другой, говорил о преимуществах партнерства.

Восстановление отношений двух стран началось в этом году после их разрыва в 2016-м. Тогда в Саудовской Аравии были казнены 47 осужденных за причастность к терроризму, среди них был представитель шиитского меньшинства страны, шейх Нимр аль-Нимр. Его казнь вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране.

В марте Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения, в июне глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан впервые за семь лет прибыл в Иран с визитом.

Иран поддерживает ХАМАС, однако республика отказывалась вступать в войну «от имени» группировки, поскольку та не предупредила ее о нападении на Израиль 7 октября, сообщали источники Reuters. Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян говорил, что Тегеран не желает расширения конфликта, но из-за действий, которые предпринимают Вашингтон и Тель-Авив, такое развитие событий «может оказаться неизбежным», предупреждал он.



Министр также отмечал, что другие группировки, которые пользуются поддержкой Ирана (например, ливанская «Хезболла») — это не марионетки, у них своя политическая идентичность и они «небезразличны» к событиям в Палестине.

Саудовская Аравия не признала Израиль и не установила официальные связи с ним. Американский президент Джо Байден говорил, что Эр-Рияд намеревался нормализовать отношения с Тель-Авивом, и это стало одной из причин нападения ХАМАС на Израиль — группировка хотела помешать сближению арабского и еврейского государств.