 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Bloomberg узнал, что предложил Эр-Рияд Ирану из-за войны ХАМАС и Израиля

Bloomberg: Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции ради нерасширения войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Иран и Саудовская Аравия в этом году стали восстанавливать отношения, разрыв которых произошел в 2016-м. Из-за войны Израиля и ХАМАС Эр-Рияд предложил Тегерану углубить сотрудничество в обмен на помощь в нерасширении конфликта
Ибрахим Раиси и Мухаммед бен Салман
Ибрахим Раиси и Мухаммед бен Салман (Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters)

Саудовская Аравия предложила Ирану расширить сотрудничество и инвестировать в его экономику в обмен на то, чтобы поддерживаемые Тегераном группировки не допустили расширения конфликта Израиля и ХАМАС, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных арабских и западных чиновников.

По данным агентства, такое предложение делалось как напрямую, так и несколькими другими способами. В частности, речь об углублении взаимодействия шла на встрече наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и президента Ирана Ибрахима Раиси в ноябре в Эр-Рияде, рассказали источники Bloomberg.

Саудовский собеседник агентства отметил, что бен Салман настроен на деэскалацию отношений с Ираном. Наследный принц, с одной стороны, выражал беспокойство из-за поддержки Тегераном различных исламистских группировок, но с другой, говорил о преимуществах партнерства.

Восстановление отношений двух стран началось в этом году после их разрыва в 2016-м. Тогда в Саудовской Аравии были казнены 47 осужденных за причастность к терроризму, среди них был представитель шиитского меньшинства страны, шейх Нимр аль-Нимр. Его казнь вызвала возмущение в шиитских странах, в том числе в Иране.

В марте Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить дипломатические отношения, в июне глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан впервые за семь лет прибыл в Иран с визитом.

Иран призвал Россию «играть более активную роль» на Ближнем Востоке
Политика
Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров

Иран поддерживает ХАМАС, однако республика отказывалась вступать в войну «от имени» группировки, поскольку та не предупредила ее о нападении на Израиль 7 октября, сообщали источники Reuters. Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян говорил, что Тегеран не желает расширения конфликта, но из-за действий, которые предпринимают Вашингтон и Тель-Авив, такое развитие событий «может оказаться неизбежным», предупреждал он.

Министр также отмечал, что другие группировки, которые пользуются поддержкой Ирана (например, ливанская «Хезболла») — это не марионетки, у них своя политическая идентичность и они «небезразличны» к событиям в Палестине.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность

Саудовская Аравия не признала Израиль и не установила официальные связи с ним. Американский президент Джо Байден говорил, что Эр-Рияд намеревался нормализовать отношения с Тель-Авивом, и это стало одной из причин нападения ХАМАС на Израиль — группировка хотела помешать сближению арабского и еврейского государств.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Саудовская Аравия Иран Израиль ХАМАС
Материалы по теме
Принц Саудовской Аравии и президент Ирана впервые провели переговоры
Политика
Лидер Ирана попросил исламские страны порвать с Израилем хотя бы на время
Политика
Иран предупредил США о риске большой войны на Ближнем Востоке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 29 ноя, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 29 ноя, 18:05
Лавров прилетел на саммит ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не через Болгарию Политика, 01:39
Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла и света Общество, 01:22
«Реал Сосьедад» не смог победить в первом полном матче Захаряна в ЛЧ Спорт, 00:58
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Приложения Почта Банка и «Русского стандарта» пропали из Google Play Финансы, 00:40
Bloomberg узнал, что предложил Эр-Рияд Ирану из-за войны ХАМАС и Израиля Политика, 00:30
«Однушки» в России подорожали более чем в полтора раза за четыре года Бизнес, 00:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Путин заявил, что Германия «глотает» недружественные действия союзников Политика, 00:12
Аудиторы нашли у «Авроры» нарушения в программе субсидируемых рейсов Бизнес, 00:00
Организаторы IPO Совкомбанка оценили его стоимость Финансы, 00:00
Власти Крыма сообщили о взломе интернет-провайдеров «врагом» Политика, 29 ноя, 23:52
Членам правительства Франции запретили пользоваться Telegram и WhatsApp Политика, 29 ноя, 23:40
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 29 ноя, 23:32