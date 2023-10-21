Байден назвал атаку ХАМАС попыткой помешать сближению Израиля с Эр-Риядом

Саудовская Аравия и Израиль шли к нормализации отношений, но боевики ХАМАС своей атакой намерились помешать этому, считает Байден. Эр-Рияд после начала войны заморозил переговоры и стал ожидать больших уступок со стороны Израиля

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Одной из причин нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль была попытка помешать сближению этой страны с Саудовской Аравией, заявил американский президент Джо Байден, передает AFP.

«Они знали, что я собирался сесть за стол переговоров с саудитами», — сказал Байден. Он пояснил, что саудиты намеревались «признать Израиль, объединить Ближний Восток».

Аналогичное мнение на следующий день после атаки, 8 октября, выразил госсекретарь Энтони Блинкен. «Посмотрите, кто против нормализации [отношений]? ХАМАС, «Хезболла», Иран. Поэтому неудивительно, что частью мотивации могло быть срыв усилий по сближению Саудовской Аравии и Израиля, а также других стран, которые могут быть заинтересованы в нормализации отношений с Израилем», — объяснил он.

Блинкен подчеркнул тогда, что соглашение Израиля и Саудовской Аравии принесло бы в регион стабильность и избавила его от «десятилетий беспорядков и десятилетий конфликтов». С этой позицией до начала войны соглашались и власти Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия не признала государство Израиль и не присоединилась к Авраамским соглашениям 2020 года, когда Бахрейн, ОАЭ и Марокко установили официальные связи с ним. Эр-Рияд настаивал, что подобный шаг невозможен без справедливого разрешения палестино-израильского конфликта.



В 2023 году американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации между Израилем и Саудовской Аравией до конца года. По сведениям The New York Times, американская сторона обязалась при успешном заключении соглашения подписать с Саудовской Аравией договор о взаимной обороне. Аналогичные договоры с США заключили Южная Корея и Япония, договор предполагает военную поддержку в случае нападения.

После нападения боевиков на Израиль власти Саудовской Аравии опубликовали заявление, в котором атака напрямую не осуждалась. Вместо этого в тексте выдвигались обвинения против Израиля и отмечалось, что Эр-Рияд неоднократно предупреждал «об опасности взрыва ситуации как результате продолжающейся оккупации, лишения палестинского народа и его законных прав и повторения системных провокаций против его святынь».

Как пишет NYT, это заявление застало врасплох Байдена и его помощников, а также вызвало негодование среди конгрессменов, поддерживавших заключение сделки. «Если вы хотите нормальных отношений с Соединенными Штатами, это ненормальное заявление», — говорил сенатор Линдси Грэм, по его словам, он сказал это высокопоставленному чиновнику из Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия затем приостановила процесс согласования сделки с Израилем, сообщали источники AFP и Reuters. Источник второго агентства пояснил, что пока переговоры продолжаться не могут, вопрос уступок Израиля для Палестины должен стать более приоритетным, когда диалог возобновится. «Нормализация уже считалась табу [в арабском мире]. эта война только усиливает это», — рассказал Reuters саудовский аналитик Азиз Алгашян.