Иран призвал Россию «играть более активную роль» на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана: России нужно играть более активную роль на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонных переговоров обсудили войну Израиля с палестинским движением ХАМАС, а также роль России в данном конфликте, сообщила пресс-служба российского МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что стороны выразили обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа. Главы МИД также отметили необходимость скорейшего прекращения огня и срочной помощи мирному населению.

В пресс-службе МИД Ирана добавили, что Абдоллахиян призвал Россию сыграть «более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе».

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью телеканалу РБК заявил, что Россия, как и другие страны, могла бы поучаствовать в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, но необходимо, чтобы тот, кто договаривается, был готов выполнить обещание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в октябре говорил, что Россия должна сохранить равную дистанцию между Израилем и Палестиной для участия в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.