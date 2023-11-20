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Палестино-израильский конфликт ,  
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Иран призвал Россию «играть более активную роль» на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана: России нужно играть более активную роль на Ближнем Востоке
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян во время телефонных переговоров обсудили войну Израиля с палестинским движением ХАМАС, а также роль России в данном конфликте, сообщила пресс-служба российского МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что стороны выразили обеспокоенность продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа. Главы МИД также отметили необходимость скорейшего прекращения огня и срочной помощи мирному населению.

В пресс-службе МИД Ирана добавили, что Абдоллахиян призвал Россию сыграть «более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе».

Кремль назвал главное условие участия в урегулировании на Ближнем Востоке
Политика
Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью телеканалу РБК заявил, что Россия, как и другие страны, могла бы поучаствовать в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, но необходимо, чтобы тот, кто договаривается, был готов выполнить обещание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще в октябре говорил, что Россия должна сохранить равную дистанцию между Израилем и Палестиной для участия в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Москва продолжает поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта.

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Теги
Персоны
Ближний Восток МИД Ирана МИД Лавров палестино-израильский конфликт
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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