Власти дополнили список запрещенных к вывозу товаров вертолетами
Правительство дополнило список товаров, запрещенных к вывозу за рубеж, в частности, в «недружественные» страны — в перечень вошли товары двойного назначения, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.
В список вошли, в частности:
- вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-26, их любые вариации и документация для техобслуживания и ремонта, а также авиационные шины и шасси;
- ракеты-носители, их компоненты, в том числе двигатели, ракетное топливо и его компоненты;
- беспилотники, способные держаться в воздухе более получаса, и радиочастотные подавители БПЛА;
- бронированные автомобили повышенной проходимости с массой более 5 т и грузовые машины, имеющие три и более оси и оснащенные двигателем мощностью более 10 л;
- взрывчатые вещества, патроны, огнестрельное оружие, оптические прицелы и т.д.
Перечень «недружественных стран» был определен в начале марта, в него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Швейцария и другие (почти 50 государств).
В том же месяце правительство установило список товаров иностранного производства, которые были запрещены для вывоза из России. В него вошли технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Запрет не распространялся на товары, вывозимые в страны Евразийского союза.
В конце октября президент Владимир Путин продлил действие ограничений на 2023 год.