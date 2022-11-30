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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Власти дополнили список запрещенных к вывозу товаров вертолетами

Правительство дополнило список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров
Список запрещенных к вывозу товаров пополнился продукцией двойного назначения: в него вошли вертолеты и их компоненты, огнестрельное оружие, беспилотники, бронемашины, ракеты-носители и ракетное топливо
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Правительство дополнило список товаров, запрещенных к вывозу за рубеж, в частности, в «недружественные» страны — в перечень вошли товары двойного назначения, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

В список вошли, в частности:

  • вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-26, их любые вариации и документация для техобслуживания и ремонта, а также авиационные шины и шасси;
  • ракеты-носители, их компоненты, в том числе двигатели, ракетное топливо и его компоненты;
  • беспилотники, способные держаться в воздухе более получаса, и радиочастотные подавители БПЛА;
  • бронированные автомобили повышенной проходимости с массой более 5 т и грузовые машины, имеющие три и более оси и оснащенные двигателем мощностью более 10 л;
  • взрывчатые вещества, патроны, огнестрельное оружие, оптические прицелы и т.д.

Перечень «недружественных стран» был определен в начале марта, в него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Швейцария и другие (почти 50 государств).

Власти дополнили список запрещенных к вывозу товаров вертолетами
Власти дополнили список запрещенных к вывозу товаров вертолетами

В том же месяце правительство установило список товаров иностранного производства, которые были запрещены для вывоза из России. В него вошли технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Запрет не распространялся на товары, вывозимые в страны Евразийского союза.

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В конце октября президент Владимир Путин продлил действие ограничений на 2023 год.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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