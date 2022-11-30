Власти дополнили список запрещенных к вывозу товаров вертолетами

Правительство дополнило список запрещенных к вывозу в недружественные страны товаров

Список запрещенных к вывозу товаров пополнился продукцией двойного назначения: в него вошли вертолеты и их компоненты, огнестрельное оружие, беспилотники, бронемашины, ракеты-носители и ракетное топливо

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Правительство дополнило список товаров, запрещенных к вывозу за рубеж, в частности, в «недружественные» страны — в перечень вошли товары двойного назначения, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

В список вошли, в частности:

вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-26, их любые вариации и документация для техобслуживания и ремонта, а также авиационные шины и шасси;

ракеты-носители, их компоненты, в том числе двигатели, ракетное топливо и его компоненты;

беспилотники, способные держаться в воздухе более получаса, и радиочастотные подавители БПЛА;

бронированные автомобили повышенной проходимости с массой более 5 т и грузовые машины, имеющие три и более оси и оснащенные двигателем мощностью более 10 л;

взрывчатые вещества, патроны, огнестрельное оружие, оптические прицелы и т.д.

Перечень «недружественных стран» был определен в начале марта, в него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Швейцария и другие (почти 50 государств).

В том же месяце правительство установило список товаров иностранного производства, которые были запрещены для вывоза из России. В него вошли технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Запрет не распространялся на товары, вывозимые в страны Евразийского союза.

В конце октября президент Владимир Путин продлил действие ограничений на 2023 год.