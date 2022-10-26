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Война санкций ,  
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Путин продлил на 2023 год запрет на вывоз иностранного оборудования

Запрет на вывоз оборудования продлен еще на год. Всего в списке запрещенных более 200 наименований, среди них технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, мониторы, станки и другое
Фото: Andreas Rentz / Getty Images
Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Владимир Путин продлил на 2023 год введенные в марте ограничения на вывоз из России различных товаров и оборудования иностранного производства, таких как цистерны, газогенераторы, турбины, двигатели внутреннего сгорания. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ №100 «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности» от 8 марта 2022 года, согласно которому перечни товаров и сырья, ввоз и вывоз которых запрещается либо ограничивается, устанавливает правительство.

Мартовский указ наделял правительство полномочиями определять списки стран, торговля с которыми будет ограничена в соответствии с документом. Ввоз и вывоз товаров, предназначенных для личного пользования, не запрещался.

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнял, что запрет на реэкспорт оборудования и комплектующих введен в отношении «присоединившихся к санкционным ограничениям странам». Перечень «недружественных стран» был определен в начале марта, в него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Швейцария и другие (почти 50 государств). Однако из текста проекта постановления (есть у РБК, подлинность подтвердил федеральный чиновник) следует, что временный запрет на вывоз распространяется на любые иностранные товары.

Всего в перечень на запрет временного вывоза из России включено более 200 наименований. Это технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура, железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты, панели и др.

Запрет вывоза не распространяется на товары российского происхождения, подтвержденные соответствующим сертификатом. Исключение было сделано для стран — партнеров по Евразийскому экономическому союзу, а также Абхазии и Южной Осетии, куда вывоз разрешен.

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В Минэкономразвития поясняли, что запрет необходим, «чтобы под разными предлогами (ремонт, техническое обслуживание) эта продукция не вывозилась и продолжала использоваться в ключевых секторах экономики — транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии, разработка недр, промышленность». «Эти меры являются логичным ответом на введенные против России [санкции] и направлены на обеспечение бесперебойной работы ключевых отраслей экономики», — указал в марте представитель министерства.

11 октября Путин до 31 декабря 2023 года продлил специальные экономические меры, принятые для обеспечения безопасности России. Решение затрагивает введенное в 2014 году продовольственное эмбарго, которое стало ответом на санкции Запада.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин санкции контрсанкции
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