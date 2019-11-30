Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в «поджоге лесов» Амазонии

Леонардо Ди Каприо (Фото: Francois Mori / AP)

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций (НПО), которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии. Об этом сообщает AP.

«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — сказал глава государства.

При этом бразильский лидер, выдвигая подобные обвинения, не представил никак доказательств. «Фотографируют, отправляют [фото] в НПО, та их распространяет, затем связывается с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает $500 тыс. этой НПО», — приводит слова Болсонару газета Estadao.

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