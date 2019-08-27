Apple выделит деньги для восстановления лесов после пожаров в Амазонии

Американский производитель техники Apple пожертвует средства для восстановления лесов, уничтоженных пожарами в Амазонии. Об этом глава компании Тим Кук заявил в Twitter.

«Ужасно видеть, как пожары уничтожают тропические леса Амазонии, одной из самых важных экосистем в мире. Apple пожертвует средства, чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие и восстановить бесценные леса Амазонии в Латинской Америке», — написал Кук.

Президент США Дональд Трамп 24 августа также предложил бразильскому коллеге Жаиру Болсонару помощь в тушении лесных пожаров. Президент Франции Эмманюэль Макрон перед саммитом стран «Большой семерки» (G7) предложил «как можно» скорее собрать средства на тушение пожаров, разработать «гораздо более мощные» механизмы по их предотвращению, а также найти форму «хорошего управления», для чего необходимо привлечь общественные организации и коренные народы Амазонии, а также остановить индустриальную вырубку лесов.



Болсонару направил военных для борьбы с пожарами в районе реки Амазонки. Его указ будет действовать до 24 сентября, распределять силы будет министр обороны, о количестве военных тогда не сообщалось.

Количество лесных пожаров в Бразилии в текущем году стало рекордным за все время наблюдений, которые ведутся с 2013 года. По сравнению с прошлым годом, их число выросло на 83%. По утверждению президента, одна из причин пожара — фермеры, которые освобождают лесные массивы для сельского хозяйства и выпаса скота. Другая, как отметил позже Болсонару, — жаркий, сухой и ветренный климат.