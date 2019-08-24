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Президент Бразилии направил военных на тушение пожаров в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, который разрешает использовать Вооруженные силы страны для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом сообщает телеканал Globo.

Военнослужащие также будут участвовать в «превентивных и репрессивных действиях против экологических преступлений» и следить за порядком в регионе.

При этом количество военных пока не определили. Распределять ресурсы будет министр обороны страны. Указ вступает в силу 24 августа по местному времени и будет действовать до 24 сентября.

Политика
Макрон предложил три решения по спасению лесов Амазонии от пожаров

В обращении по радио и телевидению Болсонару отметил, что лесные пожары в Амазонии связаны с жарким и сухим климатом, а также  с сильным ветром. Он добавил, что в этом регионе они происходят ежегодно.

Президент заявил, что распространение необоснованных сообщений и дезинформации не способствует решению проблемы. «Лесные пожары существуют во всем мире, и это не может служить предлогом для возможных международных санкций», — отметил он.

Фотогалерея 
Лесные пожары в Бразилии. Фоторепортаж

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Болсонару в неисполнении обязательств Парижского соглашения по климату. В связи с этим он заявил, что Франция выступит против ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и странами Меркосур, в число которых входит Бразилия. При этом он также выдвинул три решения ситуации с пожарами в Амазонии.

Теги: Бразилия, лесные пожары, Президент
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