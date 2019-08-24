Президент Бразилии направил военных на тушение пожаров в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, который разрешает использовать Вооруженные силы страны для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Об этом сообщает телеканал Globo.

Военнослужащие также будут участвовать в «превентивных и репрессивных действиях против экологических преступлений» и следить за порядком в регионе.

При этом количество военных пока не определили. Распределять ресурсы будет министр обороны страны. Указ вступает в силу 24 августа по местному времени и будет действовать до 24 сентября.

В обращении по радио и телевидению Болсонару отметил, что лесные пожары в Амазонии связаны с жарким и сухим климатом, а также с сильным ветром. Он добавил, что в этом регионе они происходят ежегодно.