Лесные пожары в Бразилии. Фоторепортаж

Количество лесных пожаров в Бразилии в этом году стало рекордным. По сравнению с 2018-м оно выросло почти в два раза. Пользователи соцсетей на Западе призывают обратить внимание на горящие джунгли Амазонии — «легкие планеты». Последствия пожаров в Бразилии — в фоторепортаже РБК

Лесные пожары не редкость в Бразилии в период засухи, но в этом году количество возгораний стало рекордным за все время наблюдений (с 2013-го) Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил лесные пожары человеческим фактором: по его словам, фермеры жгут лес, чтобы расчистить территорию По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров выросло на 83%: общее число возгораний с начала этого года превысило 70 тыс. Ситуация привлекла внимание пользователей соцсетей на Западе. Обеспокоенность выразили Мадонна , актриса Зои Кравиц , футболист Криштиану Роналду и другие звезды. В сетях запустили хэштег #PrayforAmazonia Дым от лесных пожаров накрыл бразильские города. Сообщается, что он добрался и до 12-миллионного Сан-Паулу, находящегося почти в 3 тыс. км от горящих лесов Экологи отмечают , что ситуация в бразильской Амазонии может помешать борьбе с глобальным потеплением Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происходящее в Бразилии международным кризисом и призвал обсудить ситуацию на саммите G7, который пройдет 24–26 августа. Жаир Болсонару в ответ назвал это внутренним делом Бразилии и других стран, на чьей территории находятся леса Амазонии Дождевые леса Амазонии — крупнейший тропический зеленый массив. Их часто называют легкими планеты. В публикациях, посвященных лесным пожарам, отмечается , что эти леса производят 20% кислорода на Земле Экологические активисты обвиняют в случившемся политику Болсонару, объясняя лесные пожары активной вырубкой. Президент в ответ заявил , что за пожарами могут стоять сами «зеленые».