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Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19
Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
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Общество ,  
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Лесные пожары в Бразилии. Фоторепортаж
Количество лесных пожаров в Бразилии в этом году стало рекордным. По сравнению с 2018-м оно выросло почти в два раза. Пользователи соцсетей на Западе призывают обратить внимание на горящие джунгли Амазонии — «легкие планеты». Последствия пожаров в Бразилии — в фоторепортаже РБК
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Лесные пожары не редкость в Бразилии в период засухи, но в этом году количество возгораний стало рекордным за все время наблюдений (с 2013-го)
Фото: Bruno Kelly / Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил лесные пожары человеческим фактором: по его словам, фермеры жгут лес, чтобы расчистить территорию
Фото: Rogerio Florentino / EPA / ТАСС
По сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров выросло на 83%: общее число возгораний с начала этого года превысило 70 тыс.
Фото: Bruno Kelly / Reuters
Ситуация привлекла внимание пользователей соцсетей на Западе. Обеспокоенность выразили Мадонна, актриса Зои Кравиц, футболист Криштиану Роналду и другие звезды. В сетях запустили хэштег #PrayforAmazonia
Смог над городом Порту-Велью в штате Рондония
(Фото: Roni Carvalho / EPA / ТАСС)

Дым от лесных пожаров накрыл бразильские города. Сообщается, что он добрался и до 12-миллионного Сан-Паулу, находящегося почти в 3 тыс. км от горящих лесов

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Экологи отмечают, что ситуация в бразильской Амазонии может помешать борьбе с глобальным потеплением
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происходящее в Бразилии международным кризисом и призвал обсудить ситуацию на саммите G7, который пройдет 24–26 августа. Жаир Болсонару в ответ назвал это внутренним делом Бразилии и других стран, на чьей территории находятся леса Амазонии
Фото: NASA / NOAA / Reuters
Дождевые леса Амазонии — крупнейший тропический зеленый массив. Их часто называют легкими планеты. В публикациях, посвященных лесным пожарам, отмечается, что эти леса производят 20% кислорода на Земле
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Экологические активисты обвиняют в случившемся политику Болсонару, объясняя лесные пожары активной вырубкой. Президент в ответ заявил, что за пожарами могут стоять сами «зеленые».
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, лесные пожары, Бразилия, Амазонка
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