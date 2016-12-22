Reuters сообщил о встречах Бутиной с заместителями глав ФРС и Минфина США

Арестованная в США россиянка Мария Бутина участвовала во встречах с чиновниками Минфина и ФРС США в 2015 году. Это может говорить о том, что у Бутиной «более широкие» контакты в США, чем считалось ранее, пишет Reuters

Мария Бутина (Фото: mvbutina / Facebook)

Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе на российские спецслужбы в качестве незарегистрированного агента, принимала участие во встречах на высшем уровне и контактировала с высокопоставленными представителями Федерального резерва (ФРС) и Минфина США, сообщает Reuters.

По данным агентства, это может говорить о том, что у Бутиной были «более широкие контакты» в Вашингтоне, чем сообщалось ранее.

Мероприятия, о которых пишет агентство, состоялись в апреле 2015 года — в это время ​Бутина была в США в рабочей поездке вместе с заместителем председателя российского Центробанка Александром Торшиным, чьей помощницей она на тот момент работала.

Речь идет о встрече с участием ​Стэнли Фишера, который на тот момент занимал должность вице-председателя ФРС США, и о встрече с участием Натана Шитса, который в тот момент был заместителем министра финансов по международным делам.

Обе встречи были организованы вашингтонским аналитическим Центром национальных интересов (Center for The National Interest) и им же задокументированы в отчете центра о проведенных в 2013–2015 годах мероприятиях, связанных с Россией. Reuters указывает, что этот аналитический центр «часто защищает пророссийские взгляды».

Встречи проводились с целью объединить «ведущих представителей финансовых институтов США и России», говорится в отчете, который цитирует Reuters.

Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 16 июля, спустя два дня ее арестовали по обвинению в связи с российской разведкой.

Американский Минюст считает, что Бутина в 2015–2017 годах работала на высокопоставленного российского чиновника, который сейчас занял руководящий пост в Банке России. По версии прокуратуры, Бутина, которая в 2016 году уехала на учебу в США по студенческой визе, налаживала связи с американскими чиновниками в интересах Кремля.

Москва считает обвинения против Бутиной сфабрикованными. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее обратился к главе Госдепа США Майку Помпео с требованием освободить Бутину.