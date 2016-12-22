Сенат США осудил «агрессию России» против Украины в Керченском проливе

За документ члены верхней палаты конгресса проголосовали единогласно. В документе представителей международного сообщества они призвали объединиться против действий России на Азове, которые «нарушают принципы международного права»

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Американские сенаторы единогласно одобрили резолюцию, осуждающую действия России в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, сообщает издание The Hill. Авторами документа выступили республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи.

В документе представителей международного сообщества они «призвали объединиться против действий правительства Российской Федерации в Керченском проливе», которые, как считают члены верхней палаты конгресса США, ​ «нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все нации».

Кроме того, в резолюции, согласно тексту документа, они «решительно осудили» действия России в регионе и призвали ее освободить задержанных членов экипажей украинских кораблей. Помимо этого, Москву сенаторы предупредили: конфронтация у берегов Крымского полуострова «дестабилизирует» регион и способствует «дальнейшей эскалации» конфликта.

Несмотря на то что обязательной силы эта резолюция, как поясняет The Hill, не имеет, один из ее авторов, Рон Джонсон, выразил свою радость в связи с тем, что сенат «единогласно подтвердил поддержку [Вашингтона в сложившейся ситуации] украинскому народу, украинскому правительству, а также подтвердил приверженность территориальной целостности Украины». Президент России Владимир Путин, как считает сенатор, таким образом «проверяет Запад».

«Сегодня сенат принял меры и направил Путину четкое послание, что мы не допустим агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила», — добавил другой автор документа, Крис Мерфи.

Речь идет об инциденте, произошедшем в Керченском проливе 25 ноября. В этот день в территориальные воды Крыма вошли три украинских корабля. ФСБ обвинила их в нарушении госграницы. По украинским кораблям российская сторона открыла огонь, они были задержаны. В результате случившегося трое украинских военнослужащих получили ранения. На Украине произошедшее впоследствии назвали «российской агрессией». Москва в свою очередь сочла инцидент «провокацией» Киева.

Президент США Дональд Трамп накануне из-за случившегося отменил запланированную двухстороннюю встречу с Путиным на полях саммита G20. Продуктивный диалог у глав государств, как считает американский лидер, может состояться только после того, как этот конфликт будет улажен. В Кремле, комментируя затем это решение, выразили сожаление. Президент России, как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, несмотря на отказ Трампа от переговоров, ​все еще «готов к проведению контактов» со своим американским коллегой.