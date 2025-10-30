Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний

Проверки ядерного арсенала на предмет нормальной работы — важная часть обеспечения нацбезопасности США, заявил Вэнс. Трамп ранее поручил Пентагону подготовить испытания ядерного оружия

Джей Ди Вэнс (Фото: Nathan Howard / Reuters)

США нужно периодически проводить испытания ядерного оружия, чтобы убедиться, что все работает. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Reuters.

«Важная часть [обеспечения] национальной безопасности Америки — убедиться, что наш ядерный арсенал действительно функционирует должным образом», — сказал он.

По его словам, США уже достоверно знают, что ядерное оружие работает исправно, но необходимо контролировать его состояние.

Президент США Дональд Трамп 30 октября поручил Пентагону подготовить испытания ядерного оружия. Возобновление маневров планируется после 33-летнего перерыва, отмечает Reuters. Идет ли речь о тестовых ядерных взрывах, президент США не уточнил.

Сам Трамп связал свое решение с тем, что испытания проводят другие страны. Ранее, 28 октября, Россия провела испытания подводного аппарата под названием «Посейдон» — суперторпеды с ядерной энергетической установкой. Об этом сообщил президент Владимир Путин. Также было объявлено о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой под названием «Буревестник».

И «Буревестник», и «Посейдон» предназначены для того, чтобы доставлять ядерные боезаряды. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о том, что США начинают испытания в ответ на тесты других стран, подчеркнул: тестирование «Буревестника» «не является ядерным испытанием». Он напомнил, что сейчас на такие испытания действует мораторий, и предупредил: «если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации».

Трамп, комментируя пуск «Буревестника», сказал, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры и что «лучшая в мире атомная подводная лодка» находится у российских берегов. Представитель США в ООН, в свою очередь, заявил о «милитаризации» космического пространства, упомянув испытание российской ракеты. В российской делегации в ответ подчеркнули, что испытания «Буревестника» проводились в соответствии с международными обязательствами Москвы.

«Всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое в ракетах хранится уже много-много лет. На компьютерах все это проигрывается. Специалисты считают, что этого достаточно, но кое-кто из этих специалистов полагает, что надо бы провести натурные испытания», — говорил Путин о позиции Москвы касательно ядерных испытаний.

Старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Павел Подвиг говорил РБК, что поводом для проведения США ядерных испытаний могло стать и сообщение Трампу, что свой ядерный арсенал наращивает Китай. По подсчетам «Бюллетеня ученых-атомщиков», в арсенале последнего около 600 ядерных боеголовок; в 2023 году Пентагон прогнозировал, что к 2030-му у Пекина будет уже 1 тыс. «Так понимаю, у Трампа возникло ощущение, что Америка не демонстрирует свою мощь в полном объеме и как-то отстает», — пояснял РБК эксперт.