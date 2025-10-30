Путин приказал обеспечить проезд зарубежных СМИ в районы блокирования ВСУ

Минобороны сообщило, что может прекратить огонь при необходимости на 5–6 часов. Ведомство также готово обеспечить беспрепятственный въезд и выезд иностранных журналистов, в том числе украинских

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Президент России Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских», — говорится в сообщении.

Эти меры могут быть реализованы при условии гарантий безопасности для журналистов и российских военных, подчеркнуло ведомство. По данным Минобороны, украинские журналисты могут быть допущены в соответствующие районы при их обращении к командованию ВСУ.

С таким предложением Путин выступил накануне в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Минобороны России. Он сказал, что Россия не против пустить журналистов и СМИ, в том числе украинских и зарубежных, в зону окружения противника под Купянском и Покровском.

Российский президент добавил, что главное — чтобы в ходе посещения журналистами данных городов «не было никаких провокаций» со стороны Украины. Как отметил тогда Путин, Россия готова на время прекратить боевые действия, чтобы пустить в населенные пункты группы журналистов.