Путин приказал обеспечить проезд зарубежных СМИ в районы блокирования ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило, что может прекратить огонь при необходимости на 5–6 часов. Ведомство также готово обеспечить беспрепятственный въезд и выезд иностранных журналистов, в том числе украинских
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Президент России Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5–6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских», — говорится в сообщении.

Эти меры могут быть реализованы при условии гарантий безопасности для журналистов и российских военных, подчеркнуло ведомство. По данным Минобороны, украинские журналисты могут быть допущены в соответствующие районы при их обращении к командованию ВСУ.

Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

С таким предложением Путин выступил накануне в ходе общения с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Минобороны России. Он сказал, что Россия не против пустить журналистов и СМИ, в том числе украинских и зарубежных, в зону окружения противника под Купянском и Покровском.

Российский президент добавил, что главное — чтобы в ходе посещения журналистами данных городов «не было никаких провокаций» со стороны Украины. Как отметил тогда Путин, Россия готова на время прекратить боевые действия, чтобы пустить в населенные пункты группы журналистов.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
