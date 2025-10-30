 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил о принятии «выдающихся решений» на встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин завершили встречу, она была «замечательная», был принят ряд «выдающихся» решений, рассказал американский президент на борту Air Force One после вылета из Южной Кореи, где прошли переговоры.

«Как вы знаете, я ввел 20-процентную пошлину на товары из Китая из-за ввозимого [наркотика] фентанила. Это большая пошлина. <...> Я снизил ее на 10%», — сообщил Трамп. По его словам, Пекин будет работать над тем, что прекратить поток наркотика. Размер тарифов для КНР сейчас на уровне 47%, уточнил он.

Кроме того, президент отчитался о договоренностям в области сельского хозяйства: «огромное количество соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции будет закуплено немедленно, прямо сейчас», сказал он.

Трамп отметил, что в апреле планируется его визит в Китай, а после этого может состояться визит Си в США.

Материал дополняется

Прямой эфир
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
