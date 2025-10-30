 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Южной Корее началась встреча Трампа и Си Цзиньпина

В южнокорейском Пусане началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа, сообщает Центральное телевидение Китая.

«У нас будет очень успешная встреча, я не сомневаюсь. <…> Он очень жесткий переговорщик. <…> У нас отличные отношения», — приводит слова республиканца Bloomberg.

Когда Трампа спросили, достигнут ли они соглашения, он ответил: «Может быть».

Лидеры обменяются мнениями о китайско-американских отношениях и обсудят вопросы, «представляющие взаимный интерес», сообщал китайский МИД.

Ранее стало известно, что председатель КНР прибыл в Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В Белом доме назвали время встречи Трампа с Си Цзиньпином
Политика
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

США представляют также торговый представитель США Джеймисон Грир, министр торговли Говард Лютник, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, глава администрации Сьюзи Уайлс и посол США в Китае Дэвид Пердью.

Материал дополняется

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Дональд Трамп Си Цзиньпин Южная Корея
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
