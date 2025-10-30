 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков рассказал о значении технологий «Буревестника» для экономики

«Буревестник» — ракета с ядерной энергетической установкой, что отличает ее от других ракет. Путин отмечал малые размеры этой установки и скорость ее запуска
Крылатая ракета &laquo;Буревестник&raquo;
Крылатая ракета «Буревестник» (Фото: Министерство обороны России / Telegram)

Применяемые при создании новой российской крылатой ракеты «Буревестник» имеют значение и для экономики, рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это прорыв «и в сфере прикладного значения для национальной экономики в дальнейшем».

На минувших выходных глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о проведенном 21 октября испытании «Буревестника». По словам генерала, в ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, она находилась в воздухе около 15 часов — «это не предел», добавил Герасимов.

Ракета «Буревестник»: в чем уникальность, почему ее называют неуязвимой
База знаний
Фото:Минобороны России

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018-м.

Известные характеристики:

  • двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);
  • тип боевой части — ядерная;
  • скорость — дозвуковая или околозвуковая;
  • профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

«Буревестник» способен преодолевать практически неограниченные расстояния, долго находиться в воздухе, менять траекторию полета, что делает ракету трудной целью для систем ПВО и ПРО.

Путин говорил, что ядерная силовая установка «Буревестника» в тысячу раз меньше ядерного реактора подводной лодки, но имеет сопоставимую мощность. Кроме того, энергоустановка может запускаться за считанные минуты и секунды.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Буревестник Дмитрий Песков крылатая ракета
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
МИД назвал ответ Бельгии на «Буревестник» «наслаждением военным психозом»
Политика
Лавров словами «все притихли» описал реакцию на испытания «Буревестника»
Политика
Россия в ООН ответила на претензии США из-за испытаний «Буревестника»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Прокурор Парижа отчиталась о поисках украденных из Лувра экспонатов Общество, 11:05
Россияне в III квартале скупили рекордный объем золотых слитков и монет Инвестиции, 11:04
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Кадровый голод в продажах: как найти менеджера на «рынке кандидата»Подписка на РБК, 10:56
В России вырос лимит страховки по долгосрочным вкладам Экономика, 10:56
Трамп заявил, что иногда сторонам конфликта нужно дать сражаться Политика, 10:52
Axios узнал, что Белый дом нашел способ платить военным в обход конгресса Политика, 10:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Акции ЛУКОЙЛа выросли на новости о покупателе зарубежных активов Инвестиции, 10:44
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 10:43
Песков сообщил об отсутствии планов провести разговор Путина и Трампа Политика, 10:43
В Одессе начали заколачивать досками памятник Пушкину Политика, 10:41
Иномарки массово подорожали в преддверии нового утильсбора. Модели и цены Авто, 10:37
Пропавшая в Ленобласти девушка уехала в Карелию под влиянием мошенников Общество, 10:36