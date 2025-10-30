Песков рассказал о значении технологий «Буревестника» для экономики

«Буревестник» — ракета с ядерной энергетической установкой, что отличает ее от других ракет. Путин отмечал малые размеры этой установки и скорость ее запуска

Крылатая ракета «Буревестник» (Фото: Министерство обороны России / Telegram)

Применяемые при создании новой российской крылатой ракеты «Буревестник» имеют значение и для экономики, рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это прорыв «и в сфере прикладного значения для национальной экономики в дальнейшем».

На минувших выходных глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о проведенном 21 октября испытании «Буревестника». По словам генерала, в ходе испытания ракета пролетела 14 тыс. км, она находилась в воздухе около 15 часов — «это не предел», добавил Герасимов.

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018-м. Известные характеристики: двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);

тип боевой части — ядерная;

скорость — дозвуковая или околозвуковая;

профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения. «Буревестник» способен преодолевать практически неограниченные расстояния, долго находиться в воздухе, менять траекторию полета, что делает ракету трудной целью для систем ПВО и ПРО.

Путин говорил, что ядерная силовая установка «Буревестника» в тысячу раз меньше ядерного реактора подводной лодки, но имеет сопоставимую мощность. Кроме того, энергоустановка может запускаться за считанные минуты и секунды.