Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей

Соглашение о пошлинах между США и Южной Кореей достигнуто и приближается к финальной стадии, сказал Трамп. Он обсудил с южнокорейским коллегой не только торговлю, но и вопросы национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея и США достигли соглашения о пошлинах. Об этом сообщает южнокорейская газета The Hankyoreh.

«Мы достигли соглашения», — сказал американский президент.

По словам Трампа, на встрече с представителями Южной Кореи «было принято множество решений».

«Соглашение о пошлинах приближается к финальной стадии, и мы также обсудили ключевые вопросы национальной безопасности. Нам удалось достичь договоренностей по некоторым очень важным пунктам», — отметил он.

Ранее в тот же день Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провели обед и встречу на высшем уровне в Национальном музее Кёнджу. Саммит продлится почти полтора часа, отмечает издание.

В начале июля Трамп объявил, что США с 1 августа вводят единую 25-процентную импортную пошлину на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. По словам президента США, устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей является «угрозой для экономики и национальной безопасности США».

31 июля американский лидер объявил о заключении торговой сделки с Южной Кореей и о том, что пошлины для нее составят 15%. Американский лидер рассказал, что Сеул предоставит Вашингтону $350 млрд для «инвестиций, принадлежащих и контролируемых США» и выбранных им самим как президентом. Кроме того, Южная Корея купит у Соединенных Штатов СПГ и другие энергоресурсы на $100 млрд.