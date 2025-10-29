Трамп заявил о достижении торгового соглашения с Южной Кореей
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея и США достигли соглашения о пошлинах. Об этом сообщает южнокорейская газета The Hankyoreh.
«Мы достигли соглашения», — сказал американский президент.
По словам Трампа, на встрече с представителями Южной Кореи «было принято множество решений».
«Соглашение о пошлинах приближается к финальной стадии, и мы также обсудили ключевые вопросы национальной безопасности. Нам удалось достичь договоренностей по некоторым очень важным пунктам», — отметил он.
Ранее в тот же день Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провели обед и встречу на высшем уровне в Национальном музее Кёнджу. Саммит продлится почти полтора часа, отмечает издание.
В начале июля Трамп объявил, что США с 1 августа вводят единую 25-процентную импортную пошлину на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. По словам президента США, устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей является «угрозой для экономики и национальной безопасности США».
31 июля американский лидер объявил о заключении торговой сделки с Южной Кореей и о том, что пошлины для нее составят 15%. Американский лидер рассказал, что Сеул предоставит Вашингтону $350 млрд для «инвестиций, принадлежащих и контролируемых США» и выбранных им самим как президентом. Кроме того, Южная Корея купит у Соединенных Штатов СПГ и другие энергоресурсы на $100 млрд.
