Трампу вручили высшую госнаграду Южной Кореи и копию древней короны

Президент Южной Кореи вручил Трампу высшую госнаграду и копию золотой короны

Трампу вручили высшую госнаграду Южной Кореи и копию древней короны
Video

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён вручил лидеру США Дональду Трампу высшую государственную награду страны — Большой орден «Мугунхва», а также подарил ему копию золотой короны из древней королевской гробницы, передает CNN.

Большой орден «Мугунхва» Трампу вручили в знак признания «его достижений по установлению мира на Корейском полуострове». Трамп поблагодарил президента страны за оказанную ему честь и отметил, что США и Южную Корею связывают «особые» отношения.

Трамп стал первым президентом США, удостоенным этой награды.

Большой орден «Мугунхва» вручают за «выдающийся вклад в дело укрепления и развития государства, обеспечения мира и процветания народов».

После этого президенту США подарили копию одной из шести золотых корон периода Силла, найденных при раскопках гробницы Чхонмачхон в Кёнджу. В ходе церемонии корейская сторона подчеркнула, что украшение символизирует мирное сосуществование и совместное процветание Корейского полуострова.

Трамп заявил, что не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном
Политика
Ким Чен Ын

Трамп прилетел в Южную Корею 29 октября. Он прибыл в город Кёнджу, где пройдет саммит АТЭС. Сообщается, что президент США проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

