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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Клишас призвал к «предельно жесткой реакции» на беспорядки в Махачкале

Клишас: реакция на беспорядки в Дагестане должна быть предельно жесткой
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Реакция правоохранительной системы на беспорядки в аэропорту Махачкалы должна быть «предельно жесткой и оперативной», заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Организаторы и участники массовых беспорядков в Дагестане должны быть привлечены к уголовной ответственности, а правопорядок в республике — восстановлен в кратчайшие сроки. Трагические события на Ближнем Востоке не могут быть поводом для разжигания межнациональной розни в России», — написал он в своем телеграм-канале.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Толпа прорвалась на территорию аэропорта, после чего люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл спецназ. В 22:10 мск правительство Дагестана сообщило, что в аэропорту работают силовики, а ситуация находится под контролем. Спустя еще десять минут аэродром был освобожден от посторонних.

По данным местного минздрава, в ходе беспорядков пострадали 20 человек, включая представителей полиции и гражданских лиц. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России — массовые беспорядки. МВД установило более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.

Теги
Дагестан Махачкала аэропорты Андрей Клишас
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