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Политика ,  
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Глава МВД Франции анонсировал депортацию 39 россиян

Франция передала России список из 39 граждан для депортации
Париж передал Москве список из 39 россиян для их депортации из-за радикальных взглядов. После одобрения консульства их вышлют, сказал Жеральд Дарманен
Фото: Veronique de Viguerie / Getty Images
Фото: Veronique de Viguerie / Getty Images

Франция передала России список из 39 российских граждан для депортации из-за радикальных взглядов. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV.

«Мы собираемся пойти по пути высылки», — сказал глава МВД (цитата по Le Parisien), добавив, что это произойдет, как только консульство одобрит.

РБК направил запрос в Департамент информации и печати МИД России.

В октябре Дарманен сообщал, что в списке S, куда во Франции вносят лиц, представляющих угрозу безопасности страны, значатся около 60 граждан России. Из них около 40 человек «либо находятся в тюрьме, либо лишены свободы в рамках судебных мер».

13 октября произошло нападение на школу во французском городе Аррас. При атаке был убит учитель литературы, еще три человека получили ранения. Нападавший оказался 20-летним выходцем из России Мохамедом Могучковым, который ранее учился в этой школе. Он находится под стражей.

Телеканал BFM TV отмечал, что Могучков не мог быть выслан из страны, поскольку он прибыл туда в возрасте до 13 лет и не имел судимостей. В российском посольстве заявляли, что нападавший приехал во Францию, когда ему было пять лет, и с тех пор жил там. «Совершенно очевидно, что его радикализация происходила не в России», — говорили в диппредставительстве.

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Теги
Елена Чернышова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Франция радикализация россияне депортация
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