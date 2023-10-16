Посольство назвало источник «радикализации» напавшего на школу во Франции

Посольство исключило влияние радикалов в России на напавшего на школу во Франции

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Выходец из Ингушетии Мохамед Могушков, который напал на школу во французском Аррасе и убил учителя литературы, не мог подвергнуться влиянию радикальных идей в России, так как с детства жил во Франции. Об этом заявили в российском посольстве в Париже, передает ТАСС.

«Хотели бы обратить внимание, что прибыл он во Францию в пятилетнем возрасте и с тех пор проживал в этой стране. Совершенно очевидно, что его радикализация происходила не в России», — сказали в посольстве.

Мужчина с ножом напал на среднюю школу Гамбетта в городе Аррас на севере Франции 13 октября. Изначально AFP сообщало со ссылкой на источник в полиции, что нападавший имеет чеченское происхождение. Позднее BFMTV уточнил со ссылкой на французские власти, что подозреваемый родился в городе Малгобек в Ингушетии.

По данным телеканала, мужчине около 20 лет и он сам учился в этой школе. В день атаки он ранил трех человек и убил учителя литературы.

Могушкова, его младшего брата, мать, сестру, дядю и еще несколько человек задержали, остальных родственников допросили.

Французские власти после произошедшего усилили охрану порядка и привлекли для этих целей 7 тыс. бойцов сил Sentinelle. Меры безопасности усилили на 500 режимных объектах, в еврейских школах и синагогах, а в самом Аррасе отменили запланированные на выходные массовые мероприятия.

Власти высказывали опасения, что обострение палестино-израильского конфликта повлияет на обстановку в стране. Париж стремится предотвратить его «импорт» во Францию, заявил пресс-секретарь правительства Оливье Веран.