Бастрыкин взял под контроль расследование беспорядков в Махачкале

МВД уже установило более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны. Бастрыкин поручил главе управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву «установить все обстоятельства преступления» и найти организаторов

Александр Бастрыкин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане, сообщили в пресс-службе СК.

Он поручил главе управления СК по Дагестану Дмитрию Беляеву «установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку», говорится в сообщении.

По данным ведомства, в различных аккаунтах в социальных сетях «с целью организации массовых беспорядков были размещены призывы к населению Республики Дагестан выйти на протестные акции в районе международного аэропорта Уйташ (Махачкала)».

Участники беспорядков, «оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов», проникли «на охраняемую территорию аэропорта и в последующем на взлетно-посадочную полосу — к самолету, прибывшему из Израиля», а также в помещение аэропорта, «где учинили погромы», добавили в СК.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября во время прибытия рейса из Израиля. Толпа прорвалась на территорию аэропорта, после чего люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл спецназ. В 22:10 мск правительство Дагестана сообщило, что в аэропорту работают силовики, а ситуация находится под контролем. Спустя еще десять минут аэродром был освобожден от посторонних.



По данным местного минздрава, в ходе беспорядков пострадали 20 человек, включая представителей полиции и гражданских лиц. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России — массовые беспорядки. МВД установило более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны.