Аналитики оценили цену войны с ХАМАС для экономики Израиля

Аналитики JPMorgan по-прежнему ожидают роста израильской экономики в 2023 и 2024 годах, но заявляют о сохранении рисков пересмотра оценки в сторону снижения. Оценка воздействия войны остается сложной, подчеркивают эксперты

Тель-Авив, Израиль (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Экономика Израиля на фоне обострения войны с палестинским движением ХАМАС может сократиться в четвертом квартале (октябрь—декабрь) на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз JPMorgan Chase & Co.

Согласно оценке Центрального статистического бюро Израиля, в четвертом квартале 2022 года экономика страны выросла на 5,8% в годовом выражении, по итогам всего прошлого года — на 6,5%.

JPMorgan ожидает, что ВВП Израиля в целом за 2023 год вырастет на 2,5% и на 2% в 2024 году. В то же время риски «всё еще могут быть смещены в сторону снижения», указывают аналитики. По их мнению, «оценка воздействия войны на экономику Израиля остается сложной из-за всё еще очень большой неопределенности по поводу масштабов и продолжительности конфликта, а также отсутствия точных данных».

Эксперты отмечают, что конфликты прошлых лет, в которых участвовал Израиль, включая с ХАМАС в 2014-м и с «Хезболлой» в 2006-м, почти не оказали эффекта на экономику, но «нынешняя война гораздо больше влияет на внутреннюю безопасность и доверие», пишет агентство.

Число погибших уже намного превышает количество жертв вышеописанных предыдущих конфликтов, а правительство Израиля призвало около 350 тыс. резервистов, что составляет более 5% от всей рабочей силы в стране, говорится в заметке.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2022 году ВВП Израиля в долларовом эквиваленте составил $525 млрд (+6,5% к 2021-му), а в 2023 году, по прогнозу организации, должен (довоенная оценка) вырасти на 3,1%, до $521,7 млрд (цифра в долларах ниже из-за ослабления шекеля, которое продолжалось до начала войны, а после — достигло восьмилетнего минимума), писал РБК.

По оценке крупнейшего банка Израиля Hapoalim, военный конфликт может обойтись Израилю в 1,6% прошлогоднего ВВП (или $6,6 млрд). Аналитики кредитной организации также подчеркивали, что длительность и характер войны будут иметь определяющее значение для глубины ущерба экономике.

Палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль утром 7 октября. Оно сопровождалось вторжением боевиков на юг страны и захватом более 200 заложников, которых вывезли в сектор Газа (находится под контролем группировки).

Израильская армия в ответ на действия ХАМАС начала наносить авиаудары по Газе, а с 27 октября объявила об отдельных наземных операциях. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху называл целью Израиля полностью ликвидировать ХАМАС.

В Израиле в результате войны погибли свыше 1 тыс. человек, несколько тысяч пострадали. В Газе, по оценке местного Минздрава, число жертв уже превысило 8 тыс., раненых — 20 тыс. ООН заявляла о катастрофической гуманитарной ситуации в анклаве, большинство стран мира, включая Россию, на Генассамблее организации поддержали резолюцию с призывом о прекращении огня. Израиль ее отверг.