Аэропорт Махачкалы прекратил работу до 6 ноября

Аэропорт Махачкалы предварительно прекратит работу до 6 ноября. Ранее в Росавиации сообщили, что территорию аэродрома освободили от протестующих

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В связи с массовыми беспорядками аэропорт Махачкалы перестанет работать до 6 ноября. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

«Согласно изданному NOTAM, аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 мск 29 октября по (предварительно) 02.59 МСК 06 ноября 2023 года», — заявили в ведомстве.

Работа аэропорта была нарушена из-за действий толпы, собравшейся перед прилетом регулярного рейса из Тель-Авива. После прорыва на территорию аэропорта люди окружили самолет, а к месту инцидента прибыл спецназ. В 22:10 правительство Дагестана сообщило, что в аэропорту работают силовики, а ситуация находится под контролем.

СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ — массовые беспорядки. В управлении МВД по СКФО предупредили, что все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут задержаны и привлечены к ответственности.

Одновременно с этим Росавиация сообщила о закрытии аэропорта. Следовавшие туда самолеты направились на резервные аэродромы. Позже в ведомстве рассказали об освобождении территории аэропорта от протестующих. Там проходят задержания.